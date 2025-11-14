‘Nàng thơ xứ Thanh’ gây chú ý ở Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Dương Thị Thanh Trúc sinh năm 2005, sở hữu chiều cao 1,68 m cùng số đo 82-60-90, ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Cô đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành MC truyền hình tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trưởng thành từ vùng quê Thanh Hóa, người đẹp đã dành nhiều năm để rèn luyện từng kỹ năng trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Lý do Thanh Trúc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Dương Thị Thanh Trúc ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào, được đánh giá cao tại Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam ẢNH: NVCC

Không chỉ dừng lại ở ngành học chính, Dương Thị Thanh Trúc còn tích cực học thêm thanh nhạc và đàn organ, cộng tác tại Đài truyền hình Việt Nam và là nàng thơ cho nhiều bộ sưu tập thời trang. Người đẹp 20 tuổi chia sẻ khi được bạn bè động viên, cô quyết định thử sức ở một cuộc thi nhan sắc để có thêm nhiều trải nghiệm cho tuổi trẻ.

Nói về lý do tham gia Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Dương Thị Thanh Trúc cho biết cô chọn cuộc thi vì sự tin tưởng dành cho ban tổ chức, đơn vị từng tổ chức thành công Hoa hậu Biển đảo Việt Nam và gần nhất là sự đăng quang của người đẹp cùng quê Thanh Hóa là Mỹ Linh.

“Khi biết tôi đăng ký thi hoa hậu, gia đình ban đầu hơi lo vì sợ tôi áp lực và ảnh hưởng việc học. Nhưng thấy tôi chuẩn bị nghiêm túc, tự lập và vẫn giữ thành tích học tập tốt, mọi người chuyển sang ủng hộ hoàn toàn. Gia đình luôn nói: 'Con cứ làm điều con tin là đúng, miễn là cố gắng hết mình, gia đình sẽ luôn bên con'. Chính sự tin tưởng đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều”, Dương Thị Thanh Trúc bày tỏ.

Dương Thị Thanh Trúc khoe đường cong trong phần thi áo tắm ẢNH: BTC

Hoạt động trong lĩnh vực MC, Thanh Trúc cho rằng thế mạnh của mình tại cuộc thi là việc đã quen với sân khấu, ống kính máy quay. Bên cạnh đó, cô cũng tự tin vào nụ cười và các tài lẻ của mình như đàn, hát… “Hạn chế của tôi có thể là chiều cao, vì tôi thấy mình chỉ cao vừa đủ. Tuy nhiên, cuộc thi còn hướng đến nhiều yếu tố khác như kiến thức, phong thái… nên tôi cũng khá thoải mái”, người đẹp 20 tuổi chia sẻ.

Cô gái sinh năm 2005 mong muốn được trải nghiệm, giao lưu, kết bạn trong hành trình chinh chiến. Hình mẫu hoa hậu mà Dương Thị Thanh Trúc hướng tới là Đỗ Thị Hà. Theo thí sinh 20 tuổi, đàn chị không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, sự thông minh mà còn có sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc.

Dương Thị Thanh Trúc đặt mục tiêu vào top 5 chung cuộc ẢNH: NVCC

Hiện tại Dương Thị Thanh Trúc cùng với top 30 đang tích cực chuẩn bị cho đêm chung kết Hoa hậu Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 15.11 tại Sơn La. Khi hỏi về mục tiêu đặt ra, người đẹp sinh năm 2005 chia sẻ: “Nếu được, tôi mong muốn mình có mặt trong top 5 để tham gia phần thi ứng xử. Vì MC là lĩnh vực tôi theo học nên cũng tự tin phần nào”.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là cuộc thi đề cao vẻ đẹp hiện đại hòa quyện truyền thống và tài năng của phụ nữ Việt Nam, thực hiện sứ mệnh lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc đến với mọi người. Trước đó, các ứng viên gây chú ý khi trải qua các vòng thi trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục dạ hội... tại cầu kính Bạch Long (Sơn La).

