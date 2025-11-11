Dàn thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam trình diễn áo tắm nóng bỏng

Chung khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam tổ chức tại Mộc Châu (Sơn La), với màn tranh tài của 30 thí sinh. Dàn ứng viên lần lượt trải qua các vòng thi trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục dạ hội và trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc ngay tại Cầu kính Bạch Long.

Sở dĩ phần trình diễn thời trang này được đánh giá là “mang đến cảm xúc mạnh” bởi mặt cầu bằng kính trong suốt cho phép nhìn thấu vực sâu và cảnh quan bên dưới. Đây được xem thử thách bản lĩnh dành cho thí sinh, mà còn tạo nên điểm mới lạ cho cuộc thi, đồng thời góp phần quảng bá du lịch của Mộc Châu.

Màn đọ sắc của top 30 Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Ở phần trình diễn áo tắm, dàn ứng viên diện những thiết kế của Phong Nguyễn, tự tin sải bước trong sự cổ vũ của mọi người. Sau quãng thời gian tích cực tập luyện, các thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam cho thấy sự thay đổi không chỉ ở hình thể mà còn là sự tiến bộ trong cách trình diễn.



Dương Thị Thanh Trúc (SBD 188) gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, hình thể chuẩn với số đo ba vòng 80-60-92. Cô là ứng viên đến từ Thanh Hóa Ảnh: BTC

Nguyễn Hải Yến là nhân viên văn phòng, 25 tuổi. Ghi điểm bởi sự tự tin song hạn chế của thí sinh này là chiều cao 1,6 m Ảnh: BTC

Dù bề mặt cầu đã được ban tổ chức trải thảm nhằm giảm bớt cảm giác chênh vênh, nhưng đây vẫn là thử thách không nhỏ cho các thí sinh khi phải giữ thăng bằng và thể hiện phong thái tự tin Ảnh: BTC

Phần trình diễn trang phục dạ hội với chủ đề Em trong sương diễn ra ngay trên cầu kính, mang đến những trải nghiệm mới lạ cho thí sinh. Đáng chú ý, trình diễn cùng top 30 còn có sự góp mặt của người đẹp Hoàng Kim Ngân, người đẹp Nam Em - Nam Anh, Hoa hậu Thu Uyên… Sự góp mặt của các cô gái từng đạt thành tích ấn tượng ở những cuộc thi nhan sắc như tiếp thêm sự tự tin cho dàn ứng viên Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam ghi điểm bởi nụ cười rạng rỡ. Trinh diễn tại cầu kính, các cô gái được lựa chọn những thiết kế có phần tà bay bổng, tạo hiệu ứng khi di chuyển Ảnh: BTC

Ngoài các phần thi, top 30 còn có cơ hội trải nghiệm, khám phá văn hóa tại Mộc Châu thông qua các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Ảnh: BTC

Ngoài tìm kiếm những cô gái tài năng, xinh đẹp, cuộc thi còn hướng đến việc tìm kiếm ứng viên có khả năng truyền cảm hứng tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam Ảnh: BTC

Trong phần trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa các dân tộc, top 30 diện những thiết kế kết hợp giữa họa tiết thổ cẩm, sắc màu truyền thống và phong cách hiện đại, giúp tôn vinh nét duyên dáng, thanh lịch. Bên cạnh đó, các thí sinh còn bước vào vòng thi tài năng, thể hiện năng khiếu ca hát, múa, chơi nhạc cụ… mang đến bất ngờ cho giám khảo.



Dàn thí sinh khoe sắc trong trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc, mà còn là hành trình lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc. Cuộc thi đề cao vẻ đẹp hiện đại hòa quyện truyền thống và tài năng của phụ nữ Việt Nam. Sau vòng chung khảo tài năng, các thí sinh sẽ bước vào giai đoạn tập luyện tích cực để chuẩn bị cho đêm chung kết, dự kiến diễn ra ngày 15.11 tại Mộc Châu Island (tỉnh Sơn La).