Các cuộc thi nhan sắc giảm sức hút

Bên cạnh các cuộc thi lớn như Hoa hậu VN, Miss Cosmo VN, Miss Universe VN, Miss Grand VN, hiện có nhiều đấu trường khác cũng xuất hiện như Hoa hậu Thần tượng VN, Hoa hậu Biển VN toàn cầu… Đó là chưa kể đến việc nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho doanh nhân được tổ chức quanh năm.

Cuộc thi Miss Universe 2025 có Hương Giang tham gia vừa mới tổ chức đã vướng phải những ồn ào Ảnh: Fanpage Miss Universe Thailand

Việc nhiều cuộc thi nhan sắc diễn ra dẫn đến các trường hợp như chưa đầy 1 tháng VN lại có thêm 3 hoa hậu; 2 cô gái đăng quang 2 cuộc thi trong cùng một đêm, hay chuyện người đẹp vừa xong cuộc thi này lại tranh thủ ghi danh ở một cuộc thi khác để tìm kiếm danh hiệu… Công chúng chưa kịp nhớ tên hoa hậu này đã có cô gái khác đăng quang.

Từ kinh nghiệm của một thí sinh, bà Hương Ly, Giám đốc quốc gia của Miss Universe Vietnam, đánh giá điểm khác biệt giữa lứa thí sinh ngày trước và bây giờ là chất lượng, dấu ấn với công chúng. Bà chia sẻ: "Điều này không phải ngày một ngày hai sẽ có mà được trau dồi nhiều năm thông qua quá trình làm việc của các thí sinh. Với tần suất tổ chức của quá nhiều cuộc thi như bây giờ cũng khiến chất lượng thí sinh dần giãn ra, không còn tập trung như xưa. Chính điều đó phần nào hạn chế sự quan tâm của khán giả".

Đồng quan điểm, chuyên gia Phúc Nguyễn cho rằng việc nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức khiến cho danh hiệu hoa hậu giảm giá trị so với trước đây. Theo ông, thời kỳ trước, mỗi năm chỉ có vài cuộc thi nên số lượng thí sinh "chất lượng cao" khá nhiều. Điều đó đòi hỏi các ứng viên phải đầu tư, nghiêm túc vì cơ hội không nhiều. Từ đó, ban tổ chức cũng có nhiều phương án khi lựa chọn người chiến thắng. "Bây giờ các bạn không thi cuộc này thì thi cuộc khác, nên sự đầu tư, chất lượng của thí sinh cũng xuống", ông Phúc Nguyễn nhìn nhận.

Chưa kể, việc một số cuộc thi hay hoa hậu sau đăng quang vướng ồn ào cũng là một trong những lý do khiến các đấu trường nhan sắc giảm sức hút so với trước. Miss Cosmo VN 2025 từng gây xôn xao khi một thí sinh bỏ thi liên tục có những bài đăng tiêu cực về cuộc thi. Gần đây nhất, Miss Universe cũng liên tục vướng phải những tranh cãi liên quan đến thí sinh và ban tổ chức, khiến chất lượng chuyên môn hay thông điệp cuộc thi gần như bị lấn át, còn công chúng lại ngán ngẩm với những ồn ào, thị phi.

Ban tổ chức và thí sinh cần làm gì?

Từ tình hình chung đó, nhiều người tự đặt câu hỏi "bao giờ thì các cuộc thi nhan sắc mới trở lại thời hoàng kim?".

Đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức của nhiều cuộc thi nhan sắc, ông Phạm Duy Khánh cho rằng mỗi đấu trường sẽ có một tiêu chí riêng. Đây cũng là yếu tố giúp các cuộc thi thu hút được thí sinh có định hướng phù hợp. Ông Khánh lấy ví dụ cuộc thi Hoa hậu Du lịch VN toàn cầu mang thông điệp quảng bá văn hóa, ẩm thực vùng miền, còn Hoa hậu Trái đất VN đặt mục tiêu bảo vệ môi trường. "Để tồn tại và phát triển, cuộc thi phải có chủ đề rõ ràng để các cô gái không chỉ tranh tài mà còn mang lại những giá trị thực sự, dùng sức ảnh hưởng của mình lan tỏa những điều tích cực", ông Khánh chia sẻ. Đồng thời, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Du lịch VN toàn cầu nhận định yếu tố truyền thông cũng cần được chú trọng nhằm quảng bá thông điệp cuộc thi cũng như thu hút khán giả quan tâm.

Trong khi đó, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn đặt vấn đề: "Một cuộc thi sắc đẹp thì tiêu chí đầu tiên là thí sinh phải đẹp về ngoại hình lẫn tri thức. Cho nên một thí sinh được đón nhận trước hết phải hội tụ những yếu tố đó, không bị can thiệp bởi những yếu tố khác chuyên môn".

Bà Hương Ly - Giám đốc quốc gia của Miss Universe Vietnam, cho rằng ngoài sự nỗ lực đổi mới của ban tổ chức, các cô gái phải nỗ lực trau dồi kỹ năng cho bản thân khi đến với các cuộc thi Ảnh: FBNV

Thực tế, nhiều cuộc thi hiện nay không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả về chất lượng thí sinh, dẫn đến việc xuất hiện những tranh cãi dành cho cô gái đăng quang. Bà Hương Ly nhìn nhận sự nỗ lực của các ứng viên cũng là điều cần chú tâm. "Mỗi thời sẽ mỗi khác, điều đó đòi hỏi các đơn vị tổ chức, các cuộc thi cần phải có sự thay đổi, sáng tạo nhằm thu hút, tìm kiếm chất lượng thí sinh thật sự tốt. Ngoài ra, các thí sinh phải trau dồi kỹ năng bản thân, nghiêm túc khi đăng ký tham gia một cuộc thi. Vì chính các bạn là nhân tố quyết định cho cuộc thi. Các bạn không thể phụ thuộc vào đơn vị chủ quản mà phải tìm cách phát triển màu sắc của riêng mình", bà bày tỏ.