Sở VH-TT TP.HCM kiên quyết xử lý biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động nghệ thuật

Thời gian qua, Jack vướng ồn ào khi phần trình diễn sự kiện ở Hà Nội bị cho là có ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn Ảnh: FBNV





Phương hướng quản lý của Sở VH-TT TP.HCM đối với hoạt động nghệ thuật

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng phòng Nghệ thuật (Sở VH-TT TP.HCM) cho biết TP.HCM là địa phương có đời sống nghệ thuật diễn ra sôi nổi, phong phú và đa dạng bậc nhất cả nước. Là một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn với sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa văn hóa Việt Nam và thế giới. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn TP.HCM luôn được phía Sở quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ.

Cụ thể, Sở đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Sở cũng chủ trì xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, các địa phương trên địa bàn TP.HCM nhằm chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời trong hoạt động nghệ thuật, qua đó đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, trong đó có những trường hợp bị tạm đình chỉ hoặc cấm biểu diễn đã tạo được sự đồng thuận của dư luận.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng phòng Nghệ thuật (Sở VH-TT TP.HCM) phát biểu tại cuộc họp Ảnh: L.X

Ngoài ra, Sở còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân hoạt động nghệ thuật phát huy tài năng, cống hiến cho công chúng những sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần xây dựng bộ mặt văn hóa nghệ thuật của TP.HCM ngày càng lành mạnh.

Một số nghệ sĩ sáng tạo lệch chuẩn, đề cao cái tôi cá nhân, phản cảm

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Sở VH-TT TP.HCM cho biết vẫn còn xuất hiện một số hiện tượng sáng tạo lệch chuẩn, đề cao cái "tôi" cá nhân, thể hiện sự phản cảm trong nội dung, hình thức hoặc cách biểu đạt. Một số tác phẩm, tiết mục biểu diễn có yếu tố phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, hình thức không phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không thể hiện vai trò, chức năng định hướng về nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng, cổ xúy lối sống tiêu cực, đặc biệt trong giới trẻ.

"Đối với các trường hợp vi phạm, căn cứ quy định pháp luật, Sở sẽ có các biện pháp kiên quyết xử lý. Đồng thời, Sở sẽ lắng nghe ý kiến chuyên gia, phối hợp các tổ chức, đoàn thể để giáo dục, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật và sự gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh", bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng chia sẻ.

Đối với các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của thành phố, Sở VH-TT TP.HCM và các cơ quan liên quan căn cứ trên mục đích, yêu cầu của sự kiện, đã hợp tác với các thành phần sáng tạo phù hợp, trong đó lực lượng nghệ sĩ biểu diễn được chú trọng ngoài năng lực chuyên môn còn đề cao yếu tố chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp và văn hóa ứng xử. Phía Sở nhấn mạnh, việc này thời gian tới sẽ tiếp tục được chú trọng.







