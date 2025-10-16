Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

YouTuber đăng thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt, Sở VH-TT TP.HCM nói gì?

Lạc Xuân
Lạc Xuân
16/10/2025 16:23 GMT+7

Theo Sở VH-TT TP.HCM, việc đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt được xem là xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, vi phạm vào các hành vi bị cấm được quy định trong luật An ninh mạng. Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, dân mạng bức xúc khi một số kênh YouTube như kênh E.B TV, H.Đ có xuất hiện những nội dung, lời lẽ xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng đến Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, Vua Gia Long và nhà bác học Trương Vĩnh Ký. Đặc biệt, các phát ngôn mang tính bôi nhọ Tả quân Lê Văn Duyệt đã gây phẫn nộ trong dư luận.

YouTuber đăng thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt, Sở VH-TT TP.HCM nói gì?- Ảnh 1.

Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Ảnh: TL

Đăng thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt là vi phạm luật An ninh mạng

Trong cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM vào chiều 16.10, Sở VH-TT TP.HCM thông tin về sự việc này. Theo Sở, việc đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt đang bị xã hội phê phán, và hành vi này được xem là xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, vi phạm vào các hành vi bị cấm được quy định trong luật An ninh mạng.

"Để ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật nêu trên, Sở VH-TT TP.HCM đã ban hành Công văn số 4906/SVHTT-TTĐT ngày 8.10.2025 về việc ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật gửi Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) hỗ trợ, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ thể đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt", phía Sở VH-TT TP.HCM cho hay.

YouTuber đăng thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt, Sở VH-TT TP.HCM nói gì?- Ảnh 2.

Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt (còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu, tọa lạc tại phường Gia Định, TP.HCM). Đây cũng là nơi đặt khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt

Ảnh: Ngọc Dương

Sở VH-TT TP.HCM cũng khuyến cáo, để không dẫn đến những hành vi phạm pháp luật, người làm sáng tạo nội dung số cần nắm rõ và không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12.6.2018; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam theo quy định tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP ngày 9.11.2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Ngoài ra, cần tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành khi thực hiện việc cung cấp thông tin, dịch vụ chuyên ngành trên mạng xã hội; tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, thanh toán khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động giao dịch liên quan… trên mạng xã hội.

Theo tài liệu lịch sử, Tả quân Lê Văn Duyệt là một trong những danh tướng kiệt xuất dưới triều Gia Long - Minh Mạng, nổi tiếng với tư tưởng khoáng đạt, trọng dụng người tài và chấp nhận sự đa dạng văn hóa. Ông từng góp công lớn trong việc bảo vệ quyền lợi lưu dân.

Sau khi mất, từng có giai đoạn ông bị kết tội và cấm thờ. Mãi đến năm 1849, vua Tự Đức ban chiếu minh oan, cho phục hồi danh dự và cho phép trùng tu lăng, lập miếu thờ.

Từ đó đến nay, việc thờ cúng Tả quân được chính thức hóa và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Lễ giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt diễn ra vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch hằng năm. Đây là một trong những sự kiện văn hóa - tín ngưỡng đặc trưng của Sài Gòn - Gia Định xưa cho đến ngày nay.

Nhằm phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất Gia Định xưa, đánh giá đúng với công lao, tài năng của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt với vùng đất Sài Gòn - Gia Định cũng như trong việc mở mang bờ cõi đất nước. Tại kỳ họp lần thứ 20 khóa IX ngày 11.7.2020, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 26 về việc bổ sung Quỹ tên đường và đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu trên địa bàn Quận Bình Thạnh (cũ), nay là phường Gia Định) thành đường Lê Văn Duyệt.

TP.HCM cũng đã ghi công Tả quân Lê Văn Duyệt thông qua việc xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông - Bà Chiểu), một di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia tại phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ).

Tin liên quan

'Bàn tay sắt' của Lê Văn Duyệt

'Bàn tay sắt' của Lê Văn Duyệt

Từ năm 1820, Tả quân Lê Văn Duyệt trở thành người đứng đầu Gia Định Thành cho đến khi ông mất. Lê Văn Duyệt được mô tả như một người cai trị kiểu "bàn tay sắt", kiên quyết và cứng rắn, thường giết ngay những kẻ làm trái luật. Ông dựa vào hai trụ cột là lực lượng thân binh và lực lượng môn khách.

Khám phá thêm chủ đề

Lê Văn Duyệt Tả quân Lê Văn Duyệt YouTuber Sở VH-TT TP.HCM Xuyên tạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận