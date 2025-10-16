YouTuber đăng thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt, Sở VH-TT TP.HCM nói gì?

Thời gian gần đây, dân mạng bức xúc khi một số kênh YouTube như kênh E.B TV, H.Đ có xuất hiện những nội dung, lời lẽ xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng đến Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, Vua Gia Long và nhà bác học Trương Vĩnh Ký. Đặc biệt, các phát ngôn mang tính bôi nhọ Tả quân Lê Văn Duyệt đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Đức Tả quân Lê Văn Duyệt Ảnh: TL

Đăng thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt là vi phạm luật An ninh mạng

Trong cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM vào chiều 16.10, Sở VH-TT TP.HCM thông tin về sự việc này. Theo Sở, việc đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt đang bị xã hội phê phán, và hành vi này được xem là xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, vi phạm vào các hành vi bị cấm được quy định trong luật An ninh mạng.

"Để ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật nêu trên, Sở VH-TT TP.HCM đã ban hành Công văn số 4906/SVHTT-TTĐT ngày 8.10.2025 về việc ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật gửi Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) hỗ trợ, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ thể đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt", phía Sở VH-TT TP.HCM cho hay.

Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt (còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu, tọa lạc tại phường Gia Định, TP.HCM). Đây cũng là nơi đặt khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt Ảnh: Ngọc Dương

Sở VH-TT TP.HCM cũng khuyến cáo, để không dẫn đến những hành vi phạm pháp luật, người làm sáng tạo nội dung số cần nắm rõ và không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12.6.2018; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam theo quy định tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP ngày 9.11.2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Ngoài ra, cần tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành khi thực hiện việc cung cấp thông tin, dịch vụ chuyên ngành trên mạng xã hội; tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, thanh toán khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động giao dịch liên quan… trên mạng xã hội.