TikToker câu view bất chấp vi phạm pháp luật: Liệu có thể xử lý hình sự?

T ẠI SAO T IKTOKER KHÔNG NGẠI VI PHẠM, TÁI PHẠM ?

Gần đây, trường hợp của Phạm Đức Tuấn (Nờ Ô Nô) vấp phải làn sóng phản ứng phẫn nộ từ dư luận, khi làm clip so sánh lãnh tụ với Lê Tuấn Khang. Sau vụ việc, TikToker này bị Sở TT-TT TP.HCM xử phạt 30 triệu đồng và khóa kênh. Đây không phải lần đầu Nờ Ô Nô bị xử phạt. Cách đây 2 năm, người này cũng từng bị khóa kênh và phải nộp phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hàng loạt trào lưu độc hại, lệch lạc, câu view phản cảm trên nền tảng TikTok khiến dư luận bức xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện nay, nhiều TikToker kiếm tiền "khủng" từ việc quảng bá sản phẩm, thương hiệu cho các nhãn hàng, tiếp thị liên kết, tự kinh doanh… Kênh càng có nhiều lượt xem/theo dõi thì càng kiếm được nhiều tiền. Vì lý do đó, nhiều người đã bất chấp, dùng đủ chiêu trò để xây kênh, thực hiện những trào lưu độc hại, tạo nội dung "bẩn", phản cảm… Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích: "Những hot TikToker có thu nhập khủng, nên mức phạt hành chính như hiện tại là chưa đủ sức nặng, không nhằm nhò gì so với số tiền mà họ kiếm được. Do đó, họ có thể đưa ra quyết định đánh đổi".

Bên cạnh đó, yếu tố khiến các TikToker liên tục tái phạm còn đến từ sự dễ dãi của một bộ phận người dùng mạng xã hội. Nờ Ô Nô đã 3 lần bị khóa kênh, nhưng sau mỗi lần, đều không tốn nhiều công sức để "làm lại từ đầu". Đây cũng là lý do khiến nhiều nhà sáng tạo nội dung bất chấp câu view, sai thì xin lỗi, ở ẩn một thời gian rồi trở lại. Điều đó khiến nhiều người tỏ ra quan ngại khi người tham gia mạng xã hội đang dễ dãi với những nội dung bẩn. Thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), cho biết: "Quyết định tẩy chay hay tiếp tục theo dõi những TikToker này là quyền của người dùng mạng xã hội. Về vấn đề này, rất khó để phê phán nặng nề vì thuộc về yếu tố dân trí. Khi còn người theo dõi thì TikToker sẽ còn lập kênh".

TikToker Nờ Ô Nô đã bị Sở TT-TT TP.HCM xử phạt 2 lần vì sản xuất những clip chứa nội dung "bẩn" để câu view ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

N ÊN ÁP DỤNG CHẾ TÀI XỬ PHẠT BỔ SUNG

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc tăng chế tài xử phạt có thể là giải pháp hiệu quả để hạn chế các nhà sáng tạo nội dung "nhờn" luật. "Theo tôi, cần tăng mức phạt, số tiền lớn hơn gấp 3 - 4 lần so với mức phạt hiện nay. Ngoài ra, nếu họ vẫn tái phạm thì nên phạt nặng thêm, cần sửa đổi luật để tăng chế tài, có thể áp dụng hình phạt bổ sung. Không những phạt tiền mà cơ quan chức năng có thể nghiên cứu đến hình thức xử phạt như cấm vĩnh viễn tài khoản, cấm hành nghề hay phạt lao động công ích xã hội trong một thời gian nhất định thì mới đủ sức răn đe", luật sư Trần Minh Hùng kiến nghị.

Trước câu hỏi có nên xử lý hình sự với trường hợp những TikToker cố tình tái phạm, luật sư Hùng cho rằng việc xử lý trách nhiệm hình sự là mức cao nhất, chỉ đặt ra khi thực sự cần phải xử lý những cá nhân có thái độ không biết nhận lỗi, cố ý thực hiện vì mục đích, động cơ chống đối, gây rối xã hội hoặc hậu quả bị đánh giá là đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự. Do đó, để đánh giá hành vi sai phạm của các TikToker thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào nội dung được đăng tải, tính chất tác động của vụ việc, hậu quả thực tế và nhân thân đối tượng vi phạm để xem xét.

Ông Hùng nói thêm: "Theo quy định tại khoản 1 điều 7 luật Xử lý vi phạm hành chính, đủ 1 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính, không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Cho nên, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính như hiện tại là phù hợp. Còn nếu tiếp tục có hành vi vi phạm, việc bị xử lý hình sự đối với các chủ kênh khi đủ dấu hiệu, tính chất là có căn cứ".

Ngoài việc xử phạt mạnh tay, luật sư Hùng cho rằng cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ các nền tảng mạng xã hội. Hiện nay, việc kiểm soát, kiểm duyệt và ngăn chặn thông tin xấu, độc hại vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và quy định pháp luật VN trên TikTok đã được nhà phát triển chú trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, thông tin xấu, độc hại vẫn xuất hiện tràn lan, thậm chí được đẩy lên xu hướng. "Đã đến lúc cơ quan chức năng siết chặt quản lý hơn nữa đối với các nền tảng mạng xã hội. Nếu TikTok không hợp tác, không ủy quyền cho pháp nhân tại VN để quản lý và giám sát nội dung, thì cơ quan chức năng nên cân nhắc vấn đề có nên để TikTok tiếp tục hoạt động ở nước ta hay không", luật sư này nhấn mạnh.