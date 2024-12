Vụ án Tiktoker Mr.Pips lừa đảo: Truy nã quốc tế Mr.Hunter

Trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (tức MR.Hunter, trú Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu, cảnh sát xác định có 2.661 bị hại.

Nam sinh mất 8 tỉ đồng vì tin Mr.Pips

Đại diện Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 28 tỉ đồng.

Theo đại diện Công an Q.Cầu Giấy, vụ án này còn rất nhiều bị hại chưa ra trình báo nên cảnh sát chưa xác định được thông tin và cụ thể số tiền các bị can đã chiếm đoạt. Nhiều bị hại nghĩ các kênh của Mr.Pips là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống do đó họ nghĩ mất tiền là do may rủi nên không trình báo.

Bị can Phó Đức Nam ẢNH: T.A

Trong số những bị hại trình báo có B.N.L (22 tuổi, trú Quảng Ninh), là sinh viên Trường đại học FPT. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội, L. biết Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. Đầu tháng 6, L. chủ động nhắn tin cho Nam qua Facebook để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư.

Qua trò chuyện, Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu thông qua sàn JPexchange.com và hướng dẫn nam sinh viên mua các mã cổ phiếu NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI…

Nghe lời Nam, L. đã thực hiện 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó bị "cháy" tài khoản. Tổng số tiền L. bị lừa đảo chiếm đoạt là 8 tỉ đồng.

Những siêu xe thu giữ của Nam cùng đồng phạm ẢNH: NAM CƯỜNG

Trường hợp nữa là anh L.D.L (34 tuổi, trú Nghệ An), mất 5,6 tỉ đồng.

Theo trình báo, ngày 7.5, anh D.L nhận được điện thoại của một phụ nữ, giới thiệu tên Lan là nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha, tư vấn cho D.L. tham gia đầu tư, chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền sẽ có người hướng dẫn cách chơi. Song do chưa hiểu biết về đầu tư chứng khoán nên anh D.L từ chối tham gia.

Lan sau đó tiếp tục gọi thuyết phục, dụ dỗ và anh D.L đồng ý tham gia, được Lan hướng dẫn, tạo tài khoản trên sàn gtmx.com.

Sau khi nạp tiền vào sàn, anh D.L được hướng dẫn mua các mã cổ phiếu XAUUSD, WTI, ITA20, EURUSD, BRENT… Anh D.L đã thực hiện 6 giao dịch, chuyển tổng 5,6 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán.

Theo Công an Hà Nội, qua dữ liệu điện tử thu thập được từ các bị can, cơ quan điều tra xác định có 2.661 bị hại. Những bị hại này được lưu đầy đủ thông tin cá nhân trong hồ sơ của những nhân viên sale và dữ liệu thể hiện họ đã nạp tổng số tiền khoảng 50 triệu USD.

Đề nghị Mr.Hunter ra đầu thú

Trong vụ án, đến nay Công an Hà Nội đã khởi tố 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 người về tội không tố giác tội phạm, một người về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an Hà Nội cho hay, thời điểm triệt phá, Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài, do đó cơ quan này đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Ngọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề nghị Ngọ sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Lê Khắc Ngọ xây dựng hình ảnh là một nhà đầu tư tự do thành công ẢNH: MXH NV

Cạnh đó, Công an Hà Nội đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ sớm ra trình báo với phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các bị hại cũng có thể đến trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tại 90 Nguyễn Du (P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc gọi đường dây nóng 0886882338 để được hướng dẫn giải quyết.

Giống với Phó Đức Nam, Ngọ cũng thường xuyên đăng ảnh và video khoe tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn. Các kênh mạng xã hội của Ngọ thu hút rất nhiều người theo dõi.

Ngọ cũng là cái tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính. Đối tượng này xây dựng hình ảnh là một nhà đầu tư tự do, thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm "chinh chiến trên thị trường" và lấy danh "truyền cảm hứng" để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm và "lùa gà".