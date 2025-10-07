TikToker Dưỡng Dướng Dường được tại ngoại, chờ xét xử

Viện KSND khu vực 8 (TP.Đà Nẵng) đã ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp, đề nghị xét xử bị can Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, TikToker Dưỡng Dướng Dường) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự.

Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, TikToker Dưỡng Dướng Dường) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bị can Dưỡng bị bắt tạm giam từ ngày 10.4.2025, sau đó được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lãnh từ ngày 25.9.2025. Hiện Dưỡng đang tại ngoại, chờ xét xử.

34 video công kích nữ CEO thẩm mỹ viện

Theo cáo trạng, từ ngày 30.9 đến 4.12.2024, Mai Văn Dưỡng dùng tài khoản TikTok "@duongduongduong_xongnha" (235.600 người theo dõi, hơn 4,1 triệu lượt thích) với danh xưng "Dáo xư" để liên tục đăng tải, phân tích các video liên quan bà L.T.H.N (tên thường gọi N.L, Giám đốc điều hành Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ JT Angel, TP.HCM).

Các video của Dưỡng chứa nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của bà N. và bệnh viện nơi bà làm việc. Trong đó, video có tiêu đề "NL - Dã tâm ẩn sâu sau những lời ngọt ngào" đăng ngày 30.9.2024 đã thu hút hơn 814.000 lượt xem, 27.700 lượt thích và gần 3.500 bình luận trên TikTok, cùng hàng ngàn lượt chia sẻ trên Facebook.

Từ tháng 10 đến cuối tháng 11.2024, Dưỡng đăng 34 video công kích bà N. với nhiều cách thể hiện khác nhau. Nội dung các video lặp lại, dùng hình ảnh cắt ghép, tin nhắn giả mạo và giọng bình luận công kích. Cơ quan điều tra xác định Mai Văn Dưỡng là người trực tiếp phát ngôn trong tất cả các video đăng tải trên kênh của mình.

Xuyên tạc vụ việc khách hàng, gây thiệt hại cho bệnh viện

Kết quả điều tra cho thấy, Mai Văn Dưỡng và bà L.T.H.N không quen biết, không có mâu thuẫn và Dưỡng chưa từng là khách hàng của Bệnh viện JT Angel. Dưỡng đã sử dụng hình ảnh, thông tin sai lệch về bà N. để thu hút người xem và quảng cáo sản phẩm phong thủy cá nhân.

Đáng chú ý, thời điểm Dưỡng tung các video công kích trùng với lúc Bệnh viện JT Angel đang xử lý vụ việc liên quan khách hàng L.Q.T (chủ tiệm vàng) – người bị biến chứng sau khi cấy mỡ má. Mặc dù vụ việc đã được cơ quan chuyên môn xác định không có lỗi y khoa, Dưỡng vẫn lợi dụng thông tin này để bịa đặt, vu khống. Trong các video, Dưỡng phát ngôn: "Chị chủ tiệm vàng chiều nay mổ đó mọi người, áp xe hết trơn, mưng mủ hết trơn...", hoặc "Một cái bệnh viện mà không đầu tư bác sĩ, chỉ đầu tư pháp lý".

Những nội dung này, theo cơ quan tố tụng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động của Bệnh viện JT Angel, khiến nhiều khách hàng lo ngại, hủy dịch vụ hoặc yêu cầu hoàn tiền. Do đó, thiệt hại doanh thu được xác định hơn 421 triệu đồng.

Ngày 16.1.2025, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam (cũ) ban hành kết luận giám định 322 trang đối với toàn bộ 34 video. Kết quả cho thấy, phát ngôn của Mai Văn Dưỡng có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của bà L.T.H.N và bà T.T.K.N (Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng của bệnh viện); đồng thời xâm phạm quyền bí mật cá nhân, đời sống riêng tư của họ.

Các phát ngôn còn vi phạm điểm d khoản 2 điều 12 luật Công nghệ thông tin; điểm a, b khoản 3 điều 16 luật An ninh mạng và khoản 2 điều 38 bộ luật Dân sự - đều là những quy định bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân trên không gian mạng.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ JT Angel được thành lập năm 2018, ký hợp đồng với 86 bác sĩ, điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề, được Sở Y tế TP.HCM chấm điểm chất lượng năm 2023 đạt 3,35/4,0 – thuộc nhóm cơ sở có uy tín trong ngành. Việc Dưỡng tung tin sai sự thật đã khiến nhiều người hiểu lầm, lan truyền thông tin tiêu cực về bệnh viện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh doanh nghiệp. Về dân sự, Bệnh viện JT Angel yêu cầu bồi thường hơn 2,6 tỉ đồng, còn bà L.T.H.N yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng. Quá trình điều tra, bị can Dưỡng đã tác động gia đình nộp 360 triệu đồng khắc phục hậu quả. Cơ quan tố tụng đánh giá, bị can không có tình tiết tăng nặng, nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thân nhân là người có công với cách mạng, và được địa phương ghi nhận có đóng góp xã hội.



