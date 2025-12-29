Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người không khỏi bức xúc; khi một tài xế lái xe thư báo chạy ẩu, "cướp làn" ngược chiều trên quốc lộ, suýt gây tai nạn đối đầu với ô tô con ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 28.12.2025 trên tỉnh lộ 433 (DT 433), đoạn qua địa bàn xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Xe thư báo "cướp làn" vượt ẩu, ép ô tô khác vào lề đường

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường DT 433, hướng từ Hòa Bình cũ đến thị trấn Đà Bắc cũ. Khi đến khu vực gần xóm Trúc Sơn, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe tải màu xanh, phía trước có dán chữ "xe thư báo" (mang biển kiểm soát 29C-368.17) đang phóng với tốc độ cao, lấn hẳn sang làn đường đối diện để vượt một xe tải khác lưu thông cùng chiều.

Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường cong cua khá hẹp, trên mặt đường còn có vạch kẻ liền nét màu vàng, ở hướng ngược lại cũng đang có ô tô gắn camera hành trình và một số xe khác lưu thông. Thế nhưng tài xế xe thư báo nói trên vẫn bất chấp nguy hiểm cho xe chạy ngược chiều. Thậm chí còn không giảm tốc độ nhường đường cho ô tô con đang di chuyển đúng luật.

Tình huống lái xe "kiểu tự sát" khiến ô tô gắn camera hành trình phải vội vàng lách sát vào lề đường để tránh. May mắn, vụ việc chưa dẫn đến tai nạn nguy hiểm kiểu đối đầu.

Tình huống xe thư báo vượt ẩu, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều suýt gây tai nạn đối đầu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và xem thường luật của tài xế xe thư báo.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm với trường hợp vi phạm nói trên.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



