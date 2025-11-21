Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Giao thông

Xe tải thiết kế 1 hàng ghế, chở trẻ em dưới 10 tuổi có bị phạt?

Chí Tâm
Chí Tâm
21/11/2025 10:42 GMT+7

Quy định mới siết chặt việc chở trẻ em trên ô tô gây ra nhiều xôn xao, thắc mắc đối với những tài xế lái xe tải, xe van chỉ có một hàng ghế.

Những ngày qua, nhiều tài xế xôn xao trước quy định mới về việc chở trẻ em trên ô tô phải trang bị đầy đủ thiết bị an toàn phù hợp. Dựa vào một số nội dung trong quy định, đa phần những băn khoăn đều liên quan đến việc chở trẻ em trên những chiếc xe tải nhỏ, xe van thiết kế một hàng ghế có vi phạm hay không.

Xe tải thiết kế 1 hàng ghế, chở trẻ em dưới 10 tuổi có bị phạt? - Ảnh 1.

Nhiều mẫu xe tải cỡ nhỏ chỉ thiết kế 1 hàng ghế trong cabin

ẢNH: Hội xe tải

Đặt câu hỏi tại một diễn đàn trên mạng xã hội, anh Nguyễn Quang, xã Trà Bình, Quảng Ngãi thắc mắc: "Tôi thường dùng xe tải nhỏ để đưa con gái lớp 3 đến trường mỗi buổi sáng. Xe thiết kế chỉ một hàng ghế, nếu con ngồi cùng hàng ghế thì liệu tôi có bị phạt?". 

Cùng nỗi băn khoăn tương tự, anh Nguyễn Trọng Lý, phường Trảng Dài, Đồng Nai đặt câu hỏi: "Xe KIA Morning van chỉ có hai chỗ ngồi, tôi để con trai 8 tuổi ngồi ở hàng ghế phía trước, có thiết bị an toàn liệu có bị phạt?".

Sở dĩ có những thắc mắc kể trên đều đến từ một phần nội dung trong quy định mới, cụ thể là "trẻ em dưới 10 tuổi, dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe". Tuy nhiên, nhiều độc giả chỉ đọc lướt qua các tóm tắt, khái quát về quy định này mà chưa tìm hiểu chi tiết.

Xe tải thiết kế 1 hàng ghế, chở trẻ em dưới 10 tuổi có bị phạt? - Ảnh 2.

Với ô tô có một hàng ghế, chở trẻ em phía trước bắt buộc phải có thiết bị an toàn phù hợp

ẢNH: TN

Theo khoản 3, điều 10, Luật Trật tự an toàn Giao thông đường bộ 2024, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Ngoài ra, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Điều này có nghĩa là với các loại xe tải, xe van hoặc xe bán tải chỉ có một hàng ghế, tài xế vẫn được phép chở trẻ em ngồi cùng hàng ghế với mình. Tuy nhiên, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi ngồi tại hàng ghế này. 

Như vậy, yếu tố quyết định không phải là vị trí ngồi mà là việc có đảm bảo an toàn cho trẻ hay không. Do đó, tài xế cần trang bị ghế an toàn, đệm nâng hoặc dây an toàn phù hợp với độ tuổi và thể trạng của trẻ.

Nếu không tuân thủ, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt theo điểm m, khoản 3, điều 6 Nghị định 168/2024 (Nghị định 168), với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. 

Ngoài ra, tài xế cũng cần lưu ý tuân thủ đúng số chỗ ngồi được ghi trong giấy đăng ký xe. Nếu xe hai chỗ mà chở thêm một trẻ em, khiến tổng số người vượt quá quy định, hành vi này sẽ bị xử phạt lỗi chở quá số người cho phép. Trong trường hợp này, dù có sử dụng ghế an toàn cho trẻ, người lái vẫn bị xem là vi phạm.

