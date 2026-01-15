Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế bất chấp luật và nguy hiểm, cố tình lái ô tô con chạy bạt mạng, vượt ẩu trên cầu suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 7.1.2025 trên quốc lộ 61, đoạn đường qua địa bàn xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

Đề nghị phạt nghiêm tài xế lái ô tô con phóng nhanh, vượt ẩu trên cầu

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên quốc lộ 61, hướng từ TP.Cần Thơ về tỉnh Kiên Giang cũ. Khi qua cầu Cái Tư, tài xế một phen "hú vía", khi phát hiện từ phía sau bất ngờ xuất hiện một ô tô khác loại 7 chỗ màu xám, hiệu Toyota Innova, mang biển kiểm soát 68A-154.48 đang phóng với tốc độ cao để vượt lên.

Đáng nói, thời điểm này, trên cầu đang có khá đông phương tiện di chuyển cả hai chiều. Tuy nhiên, tài xế ô tô 7 chỗ vẫn bất chấp nguy hiểm, cố chạy sang làn đường ngược chiều, thậm chí vượt cùng lúc nhiều xe. Tình huống lái ẩu suýt dẫn đến tai nạn đối đầu với một xe ba gác chạy hướng ngược lại, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tình huống ô tô con phóng nhanh, vượt ẩu ngay trên cầu suýt gây tai nạn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm nói trên sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước cách lái xe quá ẩu, bất chấp nguy hiểm và xem thường pháp luật của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



