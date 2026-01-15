Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Đề nghị phạt nghiêm tài xế lái ô tô con phóng nhanh, vượt ẩu trên cầu

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
15/01/2026 08:25 GMT+7

Bất chấp quy định cấm vượt trên cầu, tài xế vẫn lái ô tô 7 chỗ phóng nhanh, lấn làn vượt ẩu, thậm chí liều lĩnh chạy ngược chiều trên cầu, suýt dẫn đến tai nạn với xe ba gác lưu thông hướng ngược lại.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế bất chấp luật và nguy hiểm, cố tình lái ô tô con chạy bạt mạng, vượt ẩu trên cầu suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 7.1.2025 trên quốc lộ 61, đoạn đường qua địa bàn xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

Đề nghị phạt nghiêm tài xế lái ô tô con phóng nhanh, vượt ẩu trên cầu

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên quốc lộ 61, hướng từ TP.Cần Thơ về tỉnh Kiên Giang cũ. Khi qua cầu Cái Tư, tài xế một phen "hú vía", khi phát hiện từ phía sau bất ngờ xuất hiện một ô tô khác loại 7 chỗ màu xám, hiệu Toyota Innova, mang biển kiểm soát 68A-154.48 đang phóng với tốc độ cao để vượt lên.

Đáng nói, thời điểm này, trên cầu đang có khá đông phương tiện di chuyển cả hai chiều. Tuy nhiên, tài xế ô tô 7 chỗ vẫn bất chấp nguy hiểm, cố chạy sang làn đường ngược chiều, thậm chí vượt cùng lúc nhiều xe. Tình huống lái ẩu suýt dẫn đến tai nạn đối đầu với một xe ba gác chạy hướng ngược lại, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Đề nghị phạt nghiêm tài xế lái ô tô con phóng nhanh, vượt ẩu trên cầu - Ảnh 1.

Tình huống ô tô con phóng nhanh, vượt ẩu ngay trên cầu suýt gây tai nạn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm nói trên sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước cách lái xe quá ẩu, bất chấp nguy hiểm và xem thường pháp luật của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


Tin liên quan

Ô tô Mitsubishi Xpander vượt ẩu, lao thẳng vào đầu xe khác gây tai nạn

Ô tô Mitsubishi Xpander vượt ẩu, lao thẳng vào đầu xe khác gây tai nạn

Cố tình vượt ẩu, chạy lấn hẳn sang làn đường ngược hướng, tài xế ô tô Mitsubishi Xpander sau đó không kịp xử lý tình huống, tông thẳng vào đầu xe khác.

Tài xế bị phạt 19 triệu vì lái ô tô chạy 'ráng' vượt đèn đỏ

CSGT xử phạt nữ TikToker lái xe container lấn làn, chặn đường xe khác

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô ô tô con ô tô vượt ẩu vượt ẩu phóng nhanh chạy ngược chiều Vượt ẩu trên cầu lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận