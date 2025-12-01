Toyota Innova Cross thêm bản mới tại Việt Nam: Giảm trang bị, giá 730 triệu đồng

Toyota vừa bổ sung phiên bản G cho dòng Innova Cross. Phiên bản này niêm yết giá 730 triệu đồng, trở thành bản thấp nhất của mẫu xe gia đình 7 chỗ này tại Việt Nam. Động thái này được xem là bước điều chỉnh quan trọng của hãng xe Nhật Bản, trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ở nhóm xe MPV tầm giá dưới 1 tỉ đồng tại Việt Nam ngày càng tăng.

Toyota Innova Cross G nhìn chung vẫn giữ nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, cấu hình 8 chỗ tương tự phiên bản V. Tuy nhiên, để hạ giá bán, phiên bản này được tinh chỉnh, loại bỏ một số chi tiết cơ bản.

Innova Cross G có thiết kế giống bản cao cấp nhất nhưng dùng mâm 16 inch và một số chi tiết đơn giản hơn để hạ giá bán ẢNH: L.L

Cụ thể về ngoại thất, Innova Cross G vẫn sử dụng đèn chiếu sáng LED và cụm đèn hậu LED nhưng thiết kế chi tiết khác đi đôi chút. Ngoài ra, so với hai phiên bản cao hơn đã bán ra trước đó, bản mới đã bị cắt đi hệ thống cân bằng góc chiếu. Điểm phân biệt dễ thấy nhất là bộ mâm hợp kim kích thước 16 inch, nhỏ hơn loại 17 và 18 inch trên các bản cao.

Về nội thất, khoang lái của Innova Cross G cũng được "tiết chế" so với hai phiên bản "đàn anh". Xe chỉ sử dụng cụm đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình nhỏ 4,2 inch, thay cho màn hình lớn trên bản cao. Màn hình trung tâm giải trí có kích thước 8 inch, vừa đủ cho các nhu cầu cơ bản. Vô-lăng không còn bọc da, thiết kế bảng táp-lô cũng đơn giản hơn.

Tuy nhiên, bù lại xe vẫn giữ những tiện ích quan trọng, phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày như điều hòa tự động, phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động, hay tính năng khởi động bằng nút bấm. Điều này giúp Innova Cross G không bị "thiếu thốn" khi so với mặt bằng phân khúc.

Khoang lái phiên bản G được tinh giản màn hình và vật liệu, song vẫn duy trì bố cục rộng rãi và tính thực dụng đặc trưng của Innova Cross ẢNH: L.L

Nhờ nền tảng khung gầm, trục cơ sở dài và cách bố trí ghế thông minh, Innova Cross G vẫn có lợi thế về không gian so với nhóm MPV cỡ nhỏ hơn, đồng thời có thể linh hoạt gập, trượt ghế để tăng diện tích chứa đồ khi cần.

Đáng chú ý, Toyota không thay đổi hệ truyền động trên phiên bản 2.0G. Theo đó, phiên bản này vẫn trang bị động cơ xăng dung tích 2.0 lít tương tự bản V, cho công suất khoảng 172 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Động cơ này kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Với cấu hình này, Innova Cross G nhìn chung vẫn giữ được lợi thế vận hành êm ái, tiết kiệm của bản V.

Ngoài ra, Innova Cross bản "giá mềm" vẫn sở hữu các công nghệ an toàn chủ động cơ bản như kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, 8 cảm biến trước sau và camera lùi hỗ trợ đỗ xe. Xe được trang bị 6 túi khí, giữ được tiêu chuẩn an toàn tương đối cao trong tầm giá dù không có đầy đủ gói hỗ trợ người lái như trên các cấu hình cao cấp.

Với mức giá 730 triệu đồng, Innova Cross G sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả những đối thủ như Mitsubishi Xpander hay VinFast Limo Green ẢNH: L.L

Sự xuất hiện của Innova Cross G sẽ khiến cục diện nhóm xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ, giá dưới 800 triệu đồng trở nên khó đoán hơn. Mức giá 730 triệu đồng của phiên bản mới này sẽ tạo áp lực không nhỏ lên các đối thủ như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Honda BR-V; hay cả tân binh xe thuần điện - VinFast Limo Green (749 triệu đồng).

Về phía Toyota Việt Nam, trong bối cảnh phân khúc MPV gia đình liên tục xuất hiện thêm lựa chọn mới, việc bổ sung bản Innova Cross G được cho là động thái cần thiết; nhằm điều chỉnh dải sản phẩm phù hợp hơn với mặt bằng giá và nhu cầu thị trường. Đồng thời, cũng ít nhiều cho thấy áp lực cạnh tranh đang lớn dần, buộc hãng xe phải linh hoạt hơn trong định vị sản phẩm, nếu muốn duy trì lợi thế trong nhóm xe vốn đang ngày càng đông đúc.