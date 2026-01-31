Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Giao thông

Tức vì không được nhường đường, tài xế lái ô tô chặn đường dọa đánh người khác

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
31/01/2026 17:19 GMT+7

Chuyển làn ẩu, tạt đầu xe khác nhưng bất thành, tài xế ô tô tức giận lái xe chặn đường, thậm chí dọa nạt đòi hành hung người khác.

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế ô tô bất chấp luật giao thông và nguy hiểm, cố tình lái xe vượt ẩu, chặn đường ô tô khác lưu thông cùng chiều. Thậm chí chửi bới, đe dọa hành hung người điều khiển xe này chỉ vì cho rằng người này cố tình không nhường đường.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 11 giờ ngày 29.1.2026 trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn qua địa bàn phường 2, tỉnh Tây Ninh.

Tức vì không được nhường đường, tài xế lái ô tô chặn đường dọa đánh người khác

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo. Khi vừa rẽ lên cầu Quan để vào đường Cách Mạng Tháng 8, tài xế phát hiện từ phía sau xuất hiện một ô tô khác màu đen hiệu Mercedes-Benz C200, mang biển kiểm soát 19A-108.55 đang lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên và liên tục áp sát đòi tạt đầu để nhập làn.

Tuy nhiên, do thời điểm diễn ra vụ việc, lượng phương tiện lưu thông đông, các xe nối đuôi nhau xếp hàng, chiếc ô tô màu đen loay hoay mãi vẫn không thể nhập làn.

Quá bức xúc vì cho rằng tài xế xe gắn camera hành trình cố tình không nhường đường, người điều khiển xe Mercedes-Benz sau đó nhấn ga vượt lên, liên tục chèn đường, chặn đầu ô tô gắn camera hành trình. Thậm chí, còn hung hăng lao xuống chửi bới, đe dọa hành hung tài xế xe gắn camera.

Tức vì không được nhường đường, tài xế lái ô tô chặn đường dọa đánh người khác- Ảnh 1.

Cho rằng xe cùng chiều cố tình không nhường đường, tài xế lái ô tô chặn đường, thậm chí dọa đánh người khác

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hành động ngang ngược và thiếu văn hóa này khiến không ít người chứng kiến vô cùng bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều phẫn nộ trước kiểu lái xe bất chấp luật và thái độ bất cần của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm nói trên.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét (điểm e, khoản 3, điều 6).

- Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

- Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).


Khám phá thêm chủ đề

