Xe Xe - Giao thông

Xe sang Mercedes liên tục 'nẹt pô' trong đường hầm, đề nghị phạt nghiêm tài xế

Đình Tuyên
Đình Tuyên
28/01/2026 11:39 GMT+7

Di chuyển trong đường hầm đông đúc phương tiện nhưng tài xế xe sang Mercedes-Benz liên tục rú ga, "nẹt pô" inh ỏi, khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Mới đây, Thanh Niên nhận được phản ánh của độc giả N.H.Đ.K về việc một tài xế điều khiển xe sang Mercedes-Benz đi trong hầm chui nhưng cố tình rú ga, "nẹt pô" inh ỏi, gây khó chịu và ảnh hưởng đến nhiều người cùng lưu thông.

Cụ thể, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ 34 phút ngày 25.1.2026 tại đường qua hầm sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn phường Thủ Thiêm, TP.HCM.

Xe sang Mercedes-Benz liên tục "nẹt pô" trong hầm chui, đề nghị phạt nghiêm tài xế

Theo hình ảnh được anh K. quay lại bằng điện thoại, thời điểm nói trên, anh này đang lái ô tô di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ quận 1 cũ về Mai Chí Thọ. Khi đang qua hầm sông Sài Gòn, phía trước xuất hiện một ô tô khác màu xám, hiệu Mercedes-Benz AMG C 43, mang biển kiểm soát 51L-912.69 liên tục rú ga inh ỏi.

Đáng nói, thời điểm này, trong hầm chui đang có rất đông phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau di chuyển khá chậm. Tuy nhiên, tài xế xe sang nói trên vẫn bất chấp, cố tình "nẹt pô" lớn. Tình huống này khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Xe sang Mercedes liên tục nẹt pô trong hầm chui, đề nghị phạt nghiêm tài xế - Ảnh 1.

Bất chấp trong hầm kín, tài xế xe sang Mercedes-Benz liên tục rú ga, "nẹt pô" inh ỏi khiến nhiều người bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chia sẻ với PV Thanh Niên, bạn đọc N.H.Đ.K (chủ nhân đoạn video) tỏ ra hết sức bất bình với hành vi lái xe vô ý thức và xem thường luật, xem thường người khác của tài xế ô tô Mercedes-Benz. Cụ thể, anh K. cho biết, chiếc xe sang trong đoạn video đã được "độ" pô. Hơn nữa do các xe đang di chuyển trong hầm chui khá kín nên việc tài xế liên tục rú ga nghe vô cùng khó chịu. "Ô tô có kính che chắn còn đỡ chứ người đi xe máy có thể ảnh hưởng đến thính lực".

Bên cạnh đó, người này cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm trong đoạn video.

Ô tô rú ga, "nẹt pô" xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi sử dụng còi, rú ga liên tục, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định (điểm b, khoản 3, điều 6).

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


