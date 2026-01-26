Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Ô tô 'đắp chiếu' bao lâu được trả lại tiền phí đường bộ?

Chí Tâm
Chí Tâm
26/01/2026 14:17 GMT+7

Những tưởng tiền phí đường bộ bắt buộc phải đóng khi sở hữu ô tô nhưng trong một số trường hợp cụ thể, khoản phí này sẽ được hoàn lại cho chủ xe nếu không sử dụng phương tiện.

Theo quy định, tiền phí đường bộ (hay phí đường bộ) là khoản thu bắt buộc đối với các phương tiện cơ giới nhằm tạo nguồn chi phí cho việc bảo trì, sửa chữa và quản lý hạ tầng giao thông đường bộ quốc gia. Theo quy trình hiện nay, chủ phương tiện thường phải nộp khoản phí này khi đưa xe đi đăng kiểm định kỳ. Thông thường số tiền đóng tương ứng với chu kỳ kiểm định của phương tiện.

Ô tô 'đắp chiếu' bao lâu được trả lại tiền phí đường bộ? - Ảnh 1.

Với ô tô không lưu thông đường bộ từ 30 ngày trở lên sẽ được trả lại phí sử dụng đường bộ

ẢNH: T.N

Do đó, rất nhiều người dùng vẫn lầm tưởng rằng một khi đã sở hữu ô tô và đăng ký lưu hành thì việc nộp phí đường bộ là bắt buộc, ngay cả khi không sử dụng xe. Trên thực tế, pháp luật quy định rõ quyền lợi của chủ xe trong các trường hợp không lưu thông trên đường bộ sẽ không chịu phí sử dụng đường bộ, đơn vị thu phí sẽ trả lại hoặc bù trừ vào kỳ nộp phí tiếp theo.

Cụ thể căn cứ theo điểm c, khoản 1, điều 3, Nghị định 364/2025/NĐ-CP (Nghị định 364), xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên sẽ không chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định. Điều này phù hợp với các trường hợp ô tô được sử dụng thường xuyên, "đắp chiếu" lâu ngày do nhu cầu cá nhân hoặc trong quá trình sửa chữa. 

Về thủ tục, với trường hợp xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên, quy trình hoàn trả hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ áp dụng theo khoản 5, điều 9, Nghị định 364. 

- Ảnh 2.

Số tiền phí đường bộ được hoàn trả có thể sử dụng bù trừ trong kỳ thu phí tiếp theo, tùy theo nhu cầu của chủ xe

ẢNH: CHÍ TÂM

Cụ thể, chủ phương tiện cần nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị, giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực cho đơn vị đăng kiểm. Trong vòng 1 ngày làm việc, đơn vị đăng kiểm sẽ kiểm tra hồ sơ, lập biên bản thu hồi tem, giấy chứng nhận. Chậm nhất 3 ngày làm việc sau đó, cơ quan sẽ ra quyết định trả lại hoặc bù trừ phí cho chủ xe.

Cần lưu ý thêm rằng, quy định này chỉ có hiệu lực với xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên; dưới thời gian này sẽ không được hoàn phí đường bộ. Số tiền được hoàn lại hoặc bù trừ sẽ được tính chính xác dựa vào khoảng thời gian thực tế phương tiện không lưu hành sau khi hoàn tất các thủ tục xác nhận.

Những quy định mới, cụ thể hơn về hoàn trả, bù trừ phí đường bộ trong Nghị định 364, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 giúp mang lại công bằng, minh bạch cho chủ ô tô nói riêng và phương tiện cơ giới nói chung tại Việt Nam.

