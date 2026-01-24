Những cuộc 'đổi ngôi' đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Bất chấp bước chạy đà không mấy thuận lợi trong giai đoạn đầu năm cộng với áp lực hàng tồn kho khá lớn, thị trường ô tô Việt Nam vẫn khép lại năm 2025 với kết quả bán hàng tích cực. Xu hướng chọn mua ô tô của người Việt cũng đang có sự thay đổi, chuyển dịch; khi ngày càng ưa chuộng ô tô điện, xe hybrid. Nhiều mẫu mã mới xuất hiện cùng với cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ khiến áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô ngày càng gia tăng. Cục diện cạnh tranh ở nhiều phân khúc cũng có nhiều thay đổi với những màn đổi ngôi đáng chú ý giữa các mẫu mã ô tô vốn đã tạo được sức hút.

Cục diện cạnh tranh ở nhiều phân khúc cũng có nhiều thay đổi với những màn đổi ngôi đáng chú ý giữa các mẫu mã Ảnh: B.H

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ các báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như VinFast và Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV)… cho thấy, những phân khúc như MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi, sedan hạng B hay kể cả ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường năm 2025 đã có nhiều thay đổi.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Hãy cùng Thanh Niên điểm qua những màn 'đổi ngôi' đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2025:

Ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025: VinFast VF 3 soán ngôi VF 5

Cùng với cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ, thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 còn chứng kiến sự thay đổi trong cuộc cạnh tranh đến ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường. Năm 2024, VinFast VF 5 đã vượt qua Mitsubishi Xpander để lần đầu tiên chiếm ngôi vương ô tô bán chạy nhất Việt Nam với hơn 32.000 xe đến tay khách hàng. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, sự xuất hiện cũng như sức hút lớn từ mẫu ô tô điện cỡ nhỏ VinFast VF 3 đã khiến cục diện nhanh chóng thay đổi.

Tổng doanh số bán VinFast VF 3 năm 2025 đạt tới 44.585 xe, vươn lên dẫn đầu thị trường Ảnh: B.H

Với giá bán hấp dẫn, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều khách hàng cũng như chi phí sử dụng không đáng kể… VinFast VF 3 nhanh chóng được khách hàng Việt Nam tin tưởng lựa chọn. Từ những người lần đầu mua xe, những ai tìm kiếm một chiếc ô tô nhỏ gọn, tiết kiệm để đi lại hàng ngày cho tới các chị em phụ nữ hay kể cả giới chơi xe muốn cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích… đều tìm đến VF 3. Do đó, kết thúc năm 2025, tổng doanh số bán VinFast VF 3 đạt tới 44.585 xe, trong khi VF 5 đạt 43.913 xe bán ra. Kết quả này khiến VinFast VF 5 phải nhường lại ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025 cho VinFast VF 3.

Ô tô MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi: VinFast Limo Green hạ bệ Mitsubishi Xpander

Với sức hút cũng như vị thế đã tạo dựng được trong những năm qua, kết hợp các chương trình ưu đãi, giảm giá liên tục được nhà sản xuất phân phối áp dụng hàng tháng… Mitsubishi Xpander từng tạo ra cách biệt khá lớn đồng thời chiếm ưu thế ở phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi. Tuy nhiên, khi VinFast Limo Green xuất hiện, cục diện cạnh tranh ở cuộc đua doanh số phân khúc này thay đổi chóng mặt. Từ vị thế của một "tân binh" VinFast Limo Green nhanh chóng tạo được sức hút với giới mua xe kinh doanh dịch vụ cũng như nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Xuất hiện trên thị trường chỉ vài tháng, VinFast Limo Green đã có những bước tiến thần tốc về doanh số khi lập kỷ lục với gần 10.000 xe bán ra trong tháng 11.2025, rồi tự phá kỷ lục của chính mình trong tháng bán hàng cuối năm 2025.

VinFast Limo Green đã có những bước tiến thần tốc về doanh số, vươn lên dẫn đầu phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi Ảnh: VinFast

Khép lại năm 2025, tổng lượng xe VinFast Limo Green đã bàn giao đến khách hàng cũng như các đại lý tại Việt Nam đạt 27.127 xe, qua đó vượt Mitsubishi Xpander (đạt 19.891 xe) để trở thành vị vua mới ở phân khúc ô tô MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi tại thị trường Việt Nam.

Sedan hạng B: Honda City vượt mặt Hyundai Accent

Ở phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios vẫn giữ vững ngôi vị dẫn đầu, tuy nhiên các vị trí tiếp theo đã có sự thay đổi. Trong đó, đáng chú ý là cuộc đổi ngôi giữa Honda City và Hyundai Accent. Những năm trước đây, Hyundai Accent với sức hút trên thị trường luôn tỏ ra lấn lướt Honda City về doanh số bán hàng. Thậm chí, từng có thời điểm mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc vượt qua cả Toyota Vios để chiếm vị trí dẫn đầu.

Honda City vượt Hyundai Accent về doanh số bán hàng trong năm 2025 Ảnh: B.H

Tuy nhiên, kể từ khi bước sang thế hệ mới vào năm 2024, lập tức sa sút về mặt doanh số. Sau khi để mất ngôi vương vào tay Toyota Vios, Hyundai Accent tiếp tục lao dốc không phanh khi chỉ bán được 7.088 xe trong năm 2025, qua đó mất luôn vị trí thứ hai vào tay Honda City (đạt 10.899 xe).