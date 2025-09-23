Thực hư chuyện chủ ô tô được trả lại phí đường bộ?

Thời gian gần đây, nhiều chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng chủ phương tiện có thể được hoàn trả phí sử dụng đường bộ nếu thỏa mãn một số điều kiện theo quy định pháp luật. Thực tế, đa phần chủ phương tiện chỉ biết đến việc phải đóng lệ phí sử dụng đường bộ qua mỗi đợt đăng kiểm nên thông tin hoàn trả phí đường bộ khiến nhiều người thắc mắc.

Phí sử dụng đường bộ có thể được trả lại trong một số trường hợp theo quy định tại Nghị định 90/2023/NĐ-CP ẢNH: TN

Theo đó, phí sử dụng đường bộ nhằm tạo nguồn kinh phí duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ. Căn cứ theo Nghị định 90/2023/NĐ-CP (Nghị định 90), xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh sẽ đóng phí đường bộ 130.000 đồng/tháng; 12 tháng đóng 1,56 triệu đồng và 24 tháng đóng phí 3 triệu đồng. Khoản tiền này bắt buộc phải đóng, nộp tại các trung tâm đăng kiểm khi đưa phương tiện đi kiểm định.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chủ phương tiện sẽ được hoàn trả lại số phí đã nộp hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ.

Trường hợp được hoàn hoặc khấu trừ phí đường bộ

Căn cứ theo khoản 2, điều 2, Nghị định 90, có 7 trường hợp phương tiện không chịu phí đường bộ, bao gồm: Xe bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai; bị tịch thu, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên; xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên; xe đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên; xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên; xe của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ hoặc xe đang tham gia giao thông, sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ chuyển sang không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông, chỉ sử dụng trong phạm vi: Trung tâm sát hạch lái xe; nhà ga; cảng; khu khai thác khoáng sản; khu nuôi trồng, sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; công trường xây dựng.

Phí đường bộ chỉ được hoàn trả khi chủ ô tô chứng minh phương tiện đủ điều kiện theo Nghị định 90. ẢNH: TN

Với 7 trường hợp nêu trên sẽ không chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Nghị định 90. Nếu phương tiện đã nộp phí, chủ xe sẽ được trả lại số tiền đã nộp hoặc trừ vào số tiền phải nộp của kỳ sau, tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ theo quy định. Nội dung này được nêu tại khoản 3, điều 2 cùng Nghị định.

Điểm chú ý là mốc thời gian 30 ngày được coi là ranh giới quan trọng để xác định quyền lợi hoàn phí. Nếu xe chỉ tạm dừng hoạt động ngắn hơn khoảng thời gian này, hoặc vẫn còn lưu hành trên đường, thì chủ xe sẽ không thuộc diện được hoàn trả. Đây là quy định nhằm tránh lạm dụng và đảm bảo tính công bằng giữa các chủ phương tiện.



Về thủ tục hoàn trả phí, chủ xe cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ chứng minh được phương tiện thỏa mãn các điều kiện nêu trên theo quy định trong Nghị định 90.

Có thể thấy, việc trả lại phí sử dụng đường bộ không phải chuyện viển vông, đã được nêu rõ trong những quy định cụ thể tại Nghị định 90, có hiệu lực từ 1.2.2024. Nếu rơi vào 7 trường hợp nêu trên, chủ phương tiện có thể làm hồ sơ chứng minh để được giải quyết.