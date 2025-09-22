Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Không đi cao tốc, có cần đăng ký tài khoản giao thông sau 1.10?

22/09/2025 10:13 GMT+7

Nhiều ý kiến cho rằng, chỉ lái xe trong nội thành thì không nhất thiết phải đăng ký tài khoản giao thông. Thực tế, thu phí không dừng không chỉ có trên cao tốc mà đã áp dụng tại các trạm BOT trong đô thị, thu phí ra vào sân bay, tỉnh lộ...

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến xoay quanh việc có nên đăng ký, dùng tài khoản giao thông hay không. Chị Phạm Nguyên Hương, ngụ phường Bàn Cờ, TP.HCM thắc mắc: "Tôi chỉ sử dụng ô tô đi làm, đón con trong nội thành, có bắt buộc phải dùng tài khoản giao thông?". Anh Đặng Minh Đức, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM cũng băn khoăn: "Chỉ lái xe trong thành phố, không đăng ký tài khoản giao thông có ảnh hưởng gì không?"...

Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội nằm trong nội thành, vẫn áp dụng thu phí không dừng

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, toàn bộ hệ thống thu phí không dừng trên cả nước sẽ chuyển sang dùng tài khoản giao thông thay cho tài khoản thu phí (ePass, VETC) từ ngày 1.10.2025. 

Theo đó, việc thu phí không dừng hiện không chỉ giới hạn trên các tuyến cao tốc mà đã triển khai rộng rãi khắp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và thậm chí trong nội thành. Đơn cử tại TP.HCM, người dân hàng ngày vẫn đi qua các trạm BOT như Xa lộ Hà Nội hay Phú Hữu... đều áp dụng thu phí ETC. Ở các tuyến đường ra vào khu công nghiệp, cảng biển cũng được bố trí một số làn thu phí không dừng.

Đáng chú ý, một số sân bay lớn trên cả nước như Tân Sơn Nhất, Nội Bài... cũng đưa ETC vào khu vực thu phí ra vào bãi xe. Điều đó đồng nghĩa với việc không đi cao tốc, chỉ di chuyển trong nội thành, ô tô vẫn sẽ gặp các trạm thu phí không dừng.

Không chỉ dùng để thanh toán khi qua trạm thu phí, tài khoản giao thông có thể dùng để trả phí gửi xe, sạc pin

Khác với tài khoản thu phí trước đây vốn nạp tiền trực tiếp, tài khoản giao thông lưu trữ thông tin phương tiện và chủ xe, liên kết với ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng để trừ tiền khi qua trạm. Nếu chưa chuyển đổi, dù tài khoản ETC cũ còn tiền, phương tiện vẫn không được nhận diện, buộc phải đi vào làn hỗn hợp. Điều này gây mất thời gian và dễ phát sinh ùn tắc tại các trạm thu phí.

Cao tốc vốn được xây dựng để phục vụ cho ô tô và một số phương tiện khác nhằm mang lại thuận tiện hơn so với đi các tuyến quốc lộ. Vì vậy, quan điểm "không đi cao tốc thì không cần đăng ký tài khoản giao thông" là thiếu thực tế. Điều đó cũng đồng nghĩa chủ phương tiện đang từ bỏ một trong những tiện ích quan trọng nhất khi sở hữu ô tô - đó là di chuyển trên cao tốc.

Không dừng lại ở thanh toán phí đường bộ, tài khoản giao thông còn được định hướng mở rộng để sử dụng cho nhiều dịch vụ khác trong lĩnh vực giao thông vận tải. Khi kết nối với ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng, tài khoản này có thể dùng để chi trả phí đỗ xe, phí sạc pin... Do đó, dù không thường xuyên đi cao tốc, việc đăng ký và chuyển đổi sang tài khoản giao thông là điều cần thiết.

