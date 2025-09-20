Mẹo sử dụng ô tô hộp số CVT bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu

Hộp số vô cấp CVT (Continuously Variable Transmission) ngày càng phổ biến trên nhiều mẫu ô tô nhờ ưu điểm vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Thực tế, không ít người dùng ô tô, đặc biệt là các tài mới thường cho rằng việc sử dụng ô tô hộp số CVT (hộp số vô cấp) cũng không có gì khác biệt xe số tự động. Tuy nhiên, với cấu tạo cùng cấu trúc cơ học khá đặc biệt, việc lái ô tô hộp số CVT cần được thực hiện khác so với xe số tự động thông thường.

So với ô tô số tự động thông thường, ô tô hộp số CVT mang lại khả năng vận hành êm ái, mượt mà và được đánh giá dễ sử dụng Ảnh: B.H

So với ô tô số tự động thông thường, ô tô hộp số CVT mang lại khả năng vận hành êm ái, mượt mà và được đánh giá dễ sử dụng… nhưng thực tế nhiều người dùng không hiểu đầy đủ về đặc điểm của hộp số CVT dẫn đến việc mắc sai lầm khi sử dụng. Để ô tô hộp số CVT hoạt động bền bỉ, người dùng cần lưu ý một số điểm quan trọng trong quá trình sử dụng.

Vận hành đúng cách khi lái ô tô hộp số CVT

Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến ô tô hộp số CVT nhanh hư hỏng đến từ thói quen, thao tác trong cách vận hành xe của người lái. Do đó, theo các chuyên gia kỹ thuật của hầu hết các hãng xe, với ô tô hộp số CVT khi lái xe, người lái nên tăng tốc từ tốn, tránh thói quen đạp thốc ga liên tục khiến dây đai và puly trong hộp số chịu áp lực lớn.

Với ô tô hộp số CVT khi lái xe, người lái nên tăng tốc từ tốn, tránh thói quen đạp thốc ga Ảnh: Carscoop

Ngoài ra, khi dừng đèn đỏ không quá lâu, tài xế chỉ cần giữ ở số D và đạp phanh, không cần thường xuyên chuyển sang số N. Đặc biệt, tuyệt đối không được chuyển số D sang R (hoặc ngược lại) khi xe chưa dừng hẳn, bởi đây là nguyên nhân phổ biến gây hư hỏng hộp số CVT.

Tận dụng chế độ hỗ trợ

Một số dòng ô tô hộp số CVT hiện nay được nhà sản xuất trang bị thêm chế độ số giả lập như "S" hoặc "L". Khi lái ô tô qua các cung đường đèo dốc, người lái nên tận dụng các chế độ số hỗ trợ như "S" hoặc "L" để tăng lực kéo hoặc hỗ trợ phanh động cơ, giảm áp lực cho hệ thống phanh. Trong trường hợp lái ô tô đường trường, hay trên đường cao tốc nên giữ tốc độ đều, điều này sẽ góp phần giúp hộp số CVT phát huy tối đa khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Khi lái ô tô qua các cung đường đèo dốc, người lái nên tận dụng các chế độ số hỗ trợ như "S" hoặc "L" để tăng lực kéo hoặc hỗ trợ phanh động cơ Ảnh: B.H

Bảo dưỡng đúng chuẩn

Hộp số CVT trên ô tô sử dụng loại dầu chuyên biệt (CVT Fluid), khác với dầu hộp số tự động thông thường. Vì vậy, người dùng cần thay đúng loại dầu, đúng định kỳ, đồng thời chú ý hệ thống làm mát hộp số, bởi so với hộp số tự động, hộp số CVT sinh nhiệt khá nhiều. Kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ: "Hộp số CVT rất nhạy cảm với chất lượng dầu. Nếu không được thay thế đúng loại và đúng định kỳ, ma sát bên trong hộp số có thể làm tăng tốc độ hao mòn các chi tiết. Kết quả là hiệu suất của xe giảm và chi phí sửa chữa tăng cao".

Người dùng cần thay đúng loại dầu hộp số và thay đúng định kỳ Ảnh: B.H

Ngoài ra, cũng không nên lạm dụng xe CVT để kéo tải nặng hoặc chở quá tải, bởi thiết kế của hộp số này phù hợp hơn với điều kiện vận hành đô thị và gia đình.

Lưu ý khi sử dụng hằng ngày

Trong trường hợp sử dụng ô tô vào những ngày thời tiết lạnh, mùa đông, thậm chí để ô tô qua đêm hay lâu ngày không sử dụng. Khi khởi động xe, tài xế nên để động cơ hoạt động không tải vài khoảng 2 - 3 phút hay khi vòng tua máy giảm về mức dưới 1.000 vòng/phút, trước khi di chuyển, để giúp dầu hộp số lưu thông tốt hơn. Nếu phát hiện tiếng hú bất thường, rung giật khi tăng tốc, cần kiểm tra sớm để tránh những hư hỏng nghiêm trọng.