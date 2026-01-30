Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Giao thông

CSGT xử phạt tài xế lái xe khách chở học sinh vượt 'như tự sát' trên đèo

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
30/01/2026 10:43 GMT+7

Bất chấp đường đèo dốc hẹp và khuất tầm nhìn, tài xế vẫn liều lĩnh lái xe khách chở học sinh phóng nhanh vượt ẩu, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, buộc xe đi đúng luật phải phanh gấp, nép sát lề đường để tránh tai nạn đối đầu.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm; khi một tài xế lái xe khách vượt ẩu, lấn làn bất chấp vạch kẻ đường suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào 13 giờ ngày 23.1.2026 trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

CSGT xử phạt tài xế lái xe khách chở học sinh vượt "như tự sát" trên đèo

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô lưu thông từ hướng ngược lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên quốc lộ 20, hướng từ Đồng Nai về Lâm Đồng. Khi đến khu vực đèo Chuối, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện ở hướng ngược lại xuất hiện một xe khách màu trắng loại 52 chỗ ngồi đang phóng với tốc độ cao, lấn hẳn sang làn đường đối diện để vượt nhiều phương tiện khác cùng chiều.

Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường đèo rất hẹp và quanh co khuất tầm nhìn, trên xe khách lại chở nhiều học sinh. Thế nhưng tài xế vẫn bất chấp nguy hiểm cho xe chạy lấn làn. Thậm chí còn không giảm tốc độ nhường đường cho các xe di chuyển đúng luật.

Tình huống lái xe "kiểu tự sát" khiến ô tô gắn camera hành trình phải phanh gấp, vội vàng lách sát vào lề đường để tránh. May mắn, vụ việc chưa dẫn đến tai nạn nguy hiểm kiểu đối đầu.

CSGT xử phạt tài xế lái xe khách chở học sinh vượt 'như tự sát' trên đèo - Ảnh 1.

Tình huống xe khách "cướp đường" vượt ẩu suýt gây tai nạn đối đầu trên đèo

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và xem thường luật của tài xế.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm với trường hợp vi phạm.

Theo thông tin cập nhật, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã gửi giấy mời yêu cầu tài xế điều khiển xe khách và đại diện doanh nghiệp vận tải liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định.

Điều 15 luật Giao thông đường bộ quy định:

Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện:

- Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

- Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

- Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).


