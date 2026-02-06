Xe tải vượt ẩu còn liên tục 'đá' đèn pha đòi nhường đường

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó một tài xế lái xe tải bất chấp luật, cố tình lấn sang làn đường ngược chiều, vượt ẩu suýt gây tai nạn đối đầu với ô tô con.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 18 giờ ngày 3.2.2026 trên tỉnh lộ 767, đoạn qua địa bàn xã Bình Minh (huyện Trảng Bom cũ), tỉnh Đồng Nai.

Xe tải vượt ẩu còn liên tục "đá pha" đòi nhường đường

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con ghi lại được, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường tỉnh 767, hướng từ Vĩnh An về quốc lộ 1. Khi đến khu vực gần trạm cân 767, tài xế một phen hốt hoảng khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe tải màu trắng, mang biển kiểm soát 60F-013.00 đang chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều phương tiện.

Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường khá hẹp, ở hướng ngược lại cũng đang có ô tô gắn camera hành trình và một số xe khác lưu thông. Thế nhưng tài xế xe tải vẫn bất chấp nguy hiểm cho xe chạy ngược chiều. Thậm chí còn không giảm tốc độ, liên tục nháy đèn pha yêu cầu các xe đi đúng luật phải nhường đường.

Tình huống lái xe kiểu "bất cần" và xem thường luật này suýt dẫn đến tai nạn nguy hiểm kiểu đối đầu nếu tài xế ô tô con không sớm phát hiện và giảm tốc để tránh; khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tình huống tài xế liều lĩnh lái xe tải vượt ẩu suýt gây tai nạn đối đầu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và xem mạng sống người khác của tài xế xe tải.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm với trường hợp vi phạm nói trên.