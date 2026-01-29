Cách biến điện thoại cũ thành camera hành trình

Nhiều người trong số chúng ta đã tích lũy không ít điện thoại cũ, từ iPhone đến Android, mà không biết phải làm gì với chúng. Thay vì để chúng nằm im trong hộp và phủ bụi, người dùng hoàn toàn có thể biến chúng thành một chiếc camera hành trình.

Người dùng không nhất thiết phải đầu tư camera hành trình nếu có sẵn điện thoại cũ ẢNH: REUTERS

Thực tế, việc tạo camera hành trình từ điện thoại cũ không hề khó khăn. Với một ứng dụng phù hợp, chiếc điện thoại cũ có thể ghi hình liên tục, tự động quản lý bộ nhớ và bắt đầu ghi hình khi người dùng lái xe, trở thành một giải pháp thay thế thực tế cho các thiết bị chuyên dụng có giá cao.

Các ứng dụng biến điện thoại cũ thành camera hành trình

Tùy theo thiết bị mà người dùng có thể chọn ứng dụng khác nhau. Trong số các ứng dụng liên quan, dưới đây là hai ứng dụng tiêu biểu nhất cho iPhone và Android mà người dùng có thể quan tâm. Quan trọng hơn, đây là các ứng dụng được cung cấp miễn phí cho người dùng.

Đối với người dùng iPhone, Smart Dash Cam là lựa chọn hàng đầu. Thử nghiệm ứng dụng trên chiếc iPhone 12 Pro Max cho thấy, ứng dụng đáp ứng mọi nhu cầu mà không tốn phí. Smart Dash Cam cho phép ghi hình liên tục, tự động ghi đè lên các video cũ khi cần thiết và có thể điều chỉnh độ phân giải video.

Giao diện ứng dụng Smart Dash Cam ẢNH: APP STORE

Ngoài ra, ứng dụng còn có thể hiển thị thời gian, tốc độ và bản đồ trên video, từ đó giúp việc xem lại trở nên dễ dàng hơn. Tính năng phát hiện va chạm cũng hữu ích khi ứng dụng tự động khóa tập tin ghi lại va chạm để bảo vệ dữ liệu quan trọng.

Đối với người dùng Android, Drive Recorder là ứng dụng lý tưởng để biến điện thoại cũ thành camera hành trình. Ứng dụng dễ sử dụng, cho phép ghi hình liên tục và tự động bắt đầu khi điện thoại được cắm sạc.

Giao diện ứng dụng Drive Recorder ẢNH: GOOGLE PLAY

Drive Recorder cũng cho phép hiển thị thông tin như thời gian, tốc độ và vị trí GPS trên video. Phiên bản miễn phí của Drive Recorder về cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày mà không cần phải nâng cấp.

Trong trường hợp muốn nhiều tính năng hơn, Droid Dashcam là ứng dụng Android đa năng nhất. Nó hỗ trợ ghi hình bằng hai camera, cho phép bạn ghi lại cả đường đi và cabin cùng một lúc. Tuy nhiên, ứng dụng này có thể gây áp lực lên điện thoại cũ, dẫn đến hao pin và nóng máy.

Giao diện ứng dụng Droid Dashcam ẢNH: GOOGLE PLAY

Tóm lại, thay vì đầu tư vào camera hành trình chuyên dụng, bạn có thể tận dụng chiếc điện thoại cũ của mình với các ứng dụng phù hợp. Đây là cách đơn giản và tiết kiệm để ghi lại mọi chuyến đi, đồng thời mang lại sự an tâm cho hành trình của bạn.