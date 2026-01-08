Sai lầm thường gặp của nhiều người khi đổi điện thoại mới

Cảm giác 'đập hộp' một chiếc điện thoại mới với những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ luôn khiến người dùng phấn khích. Tuy nhiên, sự vội vàng muốn trải nghiệm ngay hoặc thói quen lười cài đặt lại khiến đa số chúng ta mắc phải một sai lầm nghiêm trọng ngay từ bước đầu tiên, đó là sao chép (clone) toàn bộ dữ liệu cũ.

Nhiều người có sai lầm khi thiết lập điện thoại mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MOBILE KLINIK

Theo các chuyên gia công nghệ, nếu bạn muốn chiếc điện thoại mới thực sự mang lại trải nghiệm đột phá, hãy từ bỏ thói quen cũ và áp dụng triệt để 3 nguyên tắc vàng dưới đây khi thiết lập máy.

1. Từ bỏ thói quen 'tích trữ' ứng dụng cũ trên điện thoại mới

Nhiều người dùng có thói quen sử dụng các công cụ chuyển đổi nhanh (như Smart Switch, Move to iOS hay Google Restore) để bê nguyên xi hàng trăm ứng dụng từ máy cũ sang máy mới. Đây là nguyên nhân chính khiến thiết bị mới hoạt động kém hiệu quả.

Chúng ta thường vô thức giữ lại những ứng dụng điều khiển thiết bị gia dụng đã bán từ lâu, hay những phần mềm cả năm không đụng tới. Việc sao chép không kiểm soát này biến chiếc điện thoại đời mới của bạn trở thành một 'kho rác' kỹ thuật số ngay khi vừa khởi động, gây lãng phí bộ nhớ và tài nguyên hệ thống.

Vì vậy, hãy thực hiện cài đặt 'sạch' (Clean Install). Chỉ tải về và cài đặt những ứng dụng bạn thực sự cần dùng. Nếu bạn không nhớ tên một ứng dụng nào đó ở máy cũ, nghĩa là nó không quan trọng. Việc này giúp máy chạy mượt và nhẹ gánh hơn đáng kể.

2. Thiết lập thông báo ngay từ đầu

Thói quen bấm 'Cho phép' (Allow) vô tội vạ mỗi khi ứng dụng xin quyền gửi thông báo là nguyên nhân khiến bạn áp lực tâm lý vì điện thoại rung liên tục.

Khi cài đặt máy mới, hãy xem đây là cơ hội vàng để thiết lập lại ranh giới. Cài ứng dụng nào, cấp quyền ứng dụng đó. Việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu sẽ giúp bạn tránh được nhiều thông báo rác từ mạng xã hội hay tin tức không quan trọng.

Một biên tập viên công nghệ từ trang Android Police chia sẻ trải nghiệm thực tế khi thiết lập chiếc Motorola G Play 2026: "Nhờ cài đặt thủ công và giới hạn quyền ngay từ đầu, tôi không chỉ bớt bị làm phiền mà còn trân trọng từng thông báo nhận được, vì tôi biết đó là những thứ thực sự quan trọng, không phải tin rác".

3. Đừng sống mãi ở giao diện năm 2007

Nhiều người dùng có xu hướng sao chép y nguyên cách sắp xếp màn hình chính (Home Screen) lộn xộn, dày đặc icon từ chiếc điện thoại cũ sang máy mới. Thói quen này khiến bạn cảm thấy chiếc máy mới toanh chẳng có gì khác biệt so với máy cũ, với giao diện nhàm chán như thời iPhone 2007.

Đã đến lúc tận dụng sức mạnh của các widget (tiện ích), thư mục thông minh hoặc thậm chí thử nghiệm các Launcher mới. Các widget thời tiết, lịch trình hay ghi chú hiện nay được thiết kế đẹp mắt và tiện dụng, giúp màn hình chính trở nên sống động và hữu ích hơn.

Kết luận

Mua điện thoại mới là để tận hưởng những công nghệ và trải nghiệm mới. Đừng vì tiết kiệm vài phút cài đặt mà biến siêu phẩm trên tay trở thành bản sao lỗi thời của thiết bị cũ. Hãy dành thời gian chăm chút cho nó và bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu năng cũng như cảm hứng sử dụng.