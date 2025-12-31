Danh sách 12 thiết bị Xiaomi vừa nhận bản cập nhật HyperOS 3

Theo GizmoChina, Xiaomi đang tăng tốc cuộc đua phần mềm vào những ngày cuối năm 2025 bằng việc tung ra bản cập nhật ổn định HyperOS 3 dựa trên Android 16 cho hàng loạt thiết bị. Đáng chú ý, không chỉ các dòng máy mới, những 'lão tướng' cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

HyperOS 3 tiếp tục được mở rộng tới các mẫu máy tầm trung cũ hơn ẢNH: PHONG ĐỖ

Danh sách thiết bị của Xiaomi vừa nhận bản cập nhật HyperOS 3

Trong đợt phát hành này, Xiaomi tập trung mạnh vào phân khúc tầm trung và cận cao cấp (ra mắt cuối năm 2023 - 2024). Nếu đang sở hữu một trong các thiết bị dưới đây, bạn hãy kiểm tra ngay phần cài đặt, gồm:

Dòng Redmi K : Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra (Ultimate Edition).

: Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra (Ultimate Edition). Dòng Redmi Note : Redmi Note 15, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R/Pro.

: Redmi Note 15, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R/Pro. Dòng máy khác : Redmi Turbo 3, POCO M6 Pro.

: Redmi Turbo 3, POCO M6 Pro. Máy tính bảng: Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6 Max 14.

Lưu ý: Hiện tại bản cập nhật đang được ưu tiên cho các máy phiên bản nội địa Trung Quốc. Người dùng phiên bản quốc tế (Global) dự kiến sẽ nhận được vào đầu năm 2026.

HyperOS 3 mang đến màn 'lột xác' về trải nghiệm

Không chỉ là nâng cấp số hiệu phiên bản, HyperOS 3 mang đến những thay đổi thiết thực:

HyperIsland : Tính năng thông báo động dạng 'viên thuốc' (tương tự Dynamic Island), giúp người dùng xem nhanh trạng thái và điều khiển ứng dụng mà không cần mở máy.

: Tính năng thông báo động dạng 'viên thuốc' (tương tự Dynamic Island), giúp người dùng xem nhanh trạng thái và điều khiển ứng dụng mà không cần mở máy. Giao diện mượt mà : Màn hình khóa và hệ thống thông báo được thiết kế lại với hiệu ứng hoạt ảnh trơn tru hơn.

: Màn hình khóa và hệ thống thông báo được thiết kế lại với hiệu ứng hoạt ảnh trơn tru hơn. AI sáng tạo : Tích hợp sâu các công cụ Generative AI hỗ trợ chỉnh sửa ảnh và soạn thảo văn bản.

: Tích hợp sâu các công cụ Generative AI hỗ trợ chỉnh sửa ảnh và soạn thảo văn bản. Kết nối đa màn hình: Tính năng phản chiếu ứng dụng từ điện thoại sang tablet/laptop hoạt động ổn định và nhanh chóng hơn.

Bên cạnh danh sách trên, một thông tin khiến cộng đồng Mi-fan xôn xao là việc chiếc Xiaomi Mi 11 - flagship ra mắt từ lâu và tưởng chừng đã hết vòng đời hỗ trợ - bất ngờ nhận được bản cập nhật hệ thống quan trọng.

Dù không phải là bản nâng cấp Android đầy đủ nhất, nhưng bản vá này mang đến cho Mi 11 các tính năng cốt lõi của HyperOS 3. Động thái này cho thấy Xiaomi đang nỗ lực lớn trong việc kéo dài tuổi thọ sử dụng cho các thiết bị cũ.