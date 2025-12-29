Xiaomi 17 Ultra thắng áp đảo Pixel 10 Pro ở những điểm nào?

Thị trường smartphone Android cao cấp sắp chứng kiến màn 'so găng' nảy lửa giữa hai triết lý hoàn toàn trái ngược. Một bên là Xiaomi 17 Ultra - cỗ máy phần cứng tối tân dành cho người thích phá vỡ giới hạn, và bên kia là Pixel 10 Pro - biểu tượng của sự tinh tế và trí tuệ nhân tạo từ Google.

Hai mẫu flagship hàng đầu của điện thoại Android ẢNH: GEMINI

Thiết kế và màn hình

Xiaomi 17 Ultra tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế táo bạo, hầm hố như một thiết bị nhiếp ảnh chuyên nghiệp với cụm camera Leica khổng lồ và mặt lưng gia cố. Màn hình AMOLED 6,9 inch LTPO với độ sáng cao nhất chạm mốc 3.500 nit, mang lại trải nghiệm thị giác rực rỡ, đậm chất điện ảnh, hoàn hảo cho game thủ và tín đồ phim ảnh.

Ngược lại, Pixel 10 Pro chọn lối đi thanh lịch hơn. Với kích thước 6,3 inch gọn gàng và độ sáng 3.000 nit, đại diện của Google hướng đến sự thoải mái, màu sắc trung thực và thiết kế thân thiện với cuộc sống hằng ngày hơn là sự phô trương.

Hiệu năng

Dựa trên thông số kỹ thuật, cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về phía đại diện Trung Quốc.

Xiaomi 17 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, GPU Adreno 840 và bộ nhớ UFS 4.1. Đây là cấu hình mơ ước cho mọi tác vụ nặng, từ dựng video đến chơi game đồ họa đỉnh cao.

Trong khi đó, Pixel 10 Pro sử dụng chip Tensor G5 và GPU PowerVR. Dù Google tối ưu hóa phần mềm cực tốt để máy chạy mượt mà, nhưng về sức mạnh xử lý thô và tốc độ bộ nhớ, Pixel khó lòng bắt kịp đối thủ. Bên cạnh đó, GPU PowerVR mới giúp tiết kiệm pin hơn nhưng khả năng gaming chưa phải thế mạnh của Pixel.

Pin và sạc

Đây là điểm Xiaomi 17 Ultra thực sự 'ăn đứt' Pixel. Xiaomi trang bị viên pin khổng lồ 6.800 mAh đi kèm sạc nhanh 90W (có dây) và 50W (không dây). Trong khi đó, Pixel 10 Pro chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn 4.870 mAh và sạc xấp xỉ 30W. Với người dùng bận rộn, Xiaomi thực sự hữu dụng, còn Pixel lại thiên về sự an toàn và bảo vệ tuổi thọ pin.

Camera

Cuộc chiến camera cũng thể hiện rõ hai trường phái:

Xiaomi (Leica) : Cảm biến chính 1 inch 50 MP, camera tiềm vọng 200 MP và góc siêu rộng 50 MP. Hệ thống này cho ra những bức ảnh giàu cảm xúc, đậm chất nghệ thuật và khả năng zoom quang học liên tục ấn tượng.

: Cảm biến chính 1 inch 50 MP, camera tiềm vọng 200 MP và góc siêu rộng 50 MP. Hệ thống này cho ra những bức ảnh giàu cảm xúc, đậm chất nghệ thuật và khả năng zoom quang học liên tục ấn tượng. Pixel (AI): Dựa vào thuật toán xử lý ảnh trứ danh để tạo ra những bức ảnh chân thực, cân bằng và sắc nét nhất trong mọi điều kiện. Nếu bạn cần chụp nhanh và đẹp ngay (phong cách 'mì ăn liền'), Pixel vẫn là ông vua. Nhưng nếu cần chiều sâu sáng tạo, Xiaomi là lựa chọn số một.

Xiaomi 17 Ultra hay Google Pixel 10 Pro sẽ là người chiến thắng?

Nếu xét trên tiêu chí 'món hời công nghệ', Xiaomi 17 Ultra là người chiến thắng chung cuộc. Với cùng một phân khúc giá cao cấp, Xiaomi mang lại nhiều giá trị phần cứng như màn hình lớn hơn, pin 'trâu' hơn, sạc nhanh và hệ thống camera linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, Pixel 10 Pro vẫn là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưu tiên sự ổn định lâu dài (hỗ trợ cập nhật 7 năm) và trải nghiệm phần mềm sạch, thông minh mà không cần quan tâm quá nhiều đến thông số kỹ thuật.