Bão giá smartphone năm 2026, Xiaomi mở màn với mức tăng 10%

Đúng ngày Giáng sinh, sự kiện ra mắt Xiaomi 17 Ultra đã diễn ra và không chỉ thu hút sự chú ý bởi công nghệ mới mà còn bởi mức giá gây sốc. Động thái tăng giá của Xiaomi được dự báo chỉ là phát súng mở màn cho một làn sóng tăng giá bao trùm toàn bộ ngành công nghiệp smartphone, từ Samsung đến Apple, trong năm 2026.

Xiaomi 17 Ultra vươn tới cột mốc 1.000 USD

Sau nhiều đồn đoán, Xiaomi đã chính thức chốt phương án tăng giá khoảng 10% cho mẫu flagship mới nhất của mình. Cụ thể, Xiaomi 17 Ultra sẽ có giá niêm yết khoảng 1.000 USD, cao hơn đáng kể so với mức 924 USD của sản phẩm tiền nhiệm tại thị trường nội địa.

Chủ tịch Xiaomi, ông Lu Weibing, từng cảnh báo rằng việc tăng giá là "không thể tránh khỏi". Thậm chí, việc ra mắt Xiaomi 17 Ultra vào cuối năm 2025 được xem là nước đi chiến lược để tránh đợt bão giá dự kiến sẽ còn khốc liệt hơn vào năm 2026.

Mẫu Xiaomi 17 Ultra sẽ mở màn cho làn sóng tăng giá smartphone ẢNH: chụp màn hình PHONEARENA

Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, không chỉ phân khúc cao cấp, toàn bộ thị trường di động sẽ chao đảo vì giá linh kiện leo thang. Đáng chú ý, phân khúc điện thoại giá rẻ (low-end) dự kiến sẽ chịu mức tăng sốc nhất, lên tới 25%. Phân khúc tầm trung (mid-range) tăng khoảng 15% và phân khúc cao cấp (high-end) như iPhone hay Galaxy S sẽ tăng khoảng 10%.

Điều này đồng nghĩa với việc giấc mơ sở hữu smartphone của người dùng phổ thông ngày càng trở nên xa vời. Samsung, Apple, Google hay OPPO chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc chơi này.

Đáng chú ý, nguyên nhân chính dẫn đến đợt tăng giá này lại đến từ trí tuệ nhân tạo (AI) - tính năng được quảng cáo rầm rộ nhất nhưng chưa chắc đã là thứ người dùng cần nhất.

Sự bùng nổ của hạ tầng AI toàn cầu đã khiến nhu cầu về bộ nhớ (RAM/ROM) tăng đột biến, đẩy giá thành linh kiện này lên mức kỷ lục. Các nhà sản xuất buộc phải chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng. Khi Apple chuyển dịch sang sử dụng Google Gemini cho Apple Intelligence, chi phí vận hành và marketing sẽ càng đè nặng lên giá thành sản phẩm.

Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm khó khăn cho các tín đồ công nghệ, khi họ phải trả nhiều tiền hơn cho những chiếc điện thoại thông minh, chỉ để gánh chi phí cho những con chip AI đắt đỏ.