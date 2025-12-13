Đừng để nhãn dán 'HDMI 2.1' đánh lừa bạn khi mua thiết bị công nghệ

Việc mua sắm đồ công nghệ vốn đã lắm gian nan, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi ngay cả một tiêu chuẩn kỹ thuật chính thức như HDMI cũng khiến người dùng bối rối? Một cuộc tranh cãi nảy lửa vừa nổ ra, phơi bày sự thật rằng dòng chữ 'HDMI 2.1' trên thiết bị điện tử có thể không 'xịn' như chúng ta vẫn nghĩ.

Nhãn dãn HDMI 2.1 có thực sự 'xịn sò' như chúng ta nghĩ? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Khi chuẩn HDMI 2.1 thực chất chỉ là 'bình mới rượu cũ'

Vấn đề bắt đầu khi TFT Central - trang tin chuyên sâu về màn hình máy tính - phát hiện những điểm bất thường trên chiếc màn hình LCD Xiaomi Fast 24,5 inch (phiên bản tần số quét 240 Hz). Nhà sản xuất niêm yết thiết bị này hỗ trợ cổng HDMI 2.1, dù thực tế nó chỉ hỗ trợ độ phân giải 1.080p và tần số quét 240 Hz, kém xa so với năng lực lý thuyết của chuẩn này.

Khi trang này liên hệ với Diễn đàn HDMI (HDMI Forum) để làm rõ, câu trả lời nhận được đã khiến giới công nghệ ngỡ ngàng. Theo tổ chức này, từ năm 2022, họ đã bỏ khái niệm HDMI 2.0 và chỉ còn chuẩn duy nhất là HDMI 2.1. Tuy nhiên HDMI 2.1 giờ đây gồm cả hai chế độ truyền tín hiệu là FRL (48 Gbps - tính năng đầy đủ) và TMDS (18 Gbps - chỉ tương đương HDMI 2.0 cũ).

Điều này dẫn đến một hệ quả tai hại là các tính năng cao cấp vốn được mặc định gắn liền với HDMI 2.1 như băng thông 48 Gbps, chất lượng 4K/120 Hz, VRR (Variable Refresh Rate) hay ALLM (Auto Low Latency Mode) giờ đây chỉ là tính năng tùy chọn.

Nói cách khác, một nhà sản xuất hoàn toàn có thể dán nhãn HDMI 2.1 cho thiết bị chỉ hỗ trợ băng thông 18 Gbps (tương đương HDMI 2.0 cũ) mà không có 4K/120 Hz, 8K, hay 48 Gbps, miễn là họ... ghi chú thích (dù là rất nhỏ) về các tính năng thực tế mà nó hỗ trợ.

Làm sao phân biệt khi 'vàng thau lẫn lộn'?

Trước đây, người dùng tin rằng HDMI 2.1 đồng nghĩa với công nghệ truyền tải tín hiệu FRL (Fixed Rate Link) xịn. Nhưng với quy định mới, các thiết bị sử dụng công nghệ cũ TMDS (vốn của HDMI 2.0) cũng được 'khoác áo' HDMI 2.1.

Trường hợp của màn hình Xiaomi nói trên là ví dụ điển hình, nó được quảng cáo là HDMI 2.1 nhưng thực chất chỉ chạy trên nền tảng TMDS cũ, không hề có các tính năng cao cấp như băng thông lớn hay VRR.

Trong bối cảnh 'vàng thau lẫn lộn' này, người tiêu dùng - đặc biệt là game thủ sở hữu PS5, Xbox Series X hay PC cấu hình cao - cần thay đổi thói quen mua sắm, cụ thể:

Đừng chỉ nhìn số phiên bản : Nhãn dán 'HDMI 2.1' giờ đây gần như vô nghĩa nếu đứng một mình.

: Nhãn dán 'HDMI 2.1' giờ đây gần như vô nghĩa nếu đứng một mình. Đọc kỹ thông số kỹ thuật : Hãy tìm kiếm cụ thể các tính năng bạn cần. Nếu muốn chơi game mượt mà, 'soi' kỹ xem thiết bị có ghi rõ hỗ trợ 4K/120 Hz, VRR, ALLM hay băng thông 48 Gbps hay không.

: Hãy tìm kiếm cụ thể các tính năng bạn cần. Nếu muốn chơi game mượt mà, 'soi' kỹ xem thiết bị có ghi rõ hỗ trợ 4K/120 Hz, VRR, ALLM hay băng thông 48 Gbps hay không. Lưu ý cả dây cáp: Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho dây cáp. Hãy tìm các loại cáp có chứng nhận 'Ultra High Speed' và liệt kê rõ các tính năng FRL.

Cáp HDMI cũng góp phần quan trọng trong chất lượng hình ảnh đầu ra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm âm thanh Dolby Atmos không nén hay hình ảnh 4K mượt mà, việc nhìn kỹ vào phần chữ nhỏ trên bao bì giờ đây cũng quan trọng hơn bao giờ hết.