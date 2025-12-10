Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

5 ý tưởng tận dụng màn hình máy tính cũ thay vì vứt bỏ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/12/2025 20:09 GMT+7

Đừng để màn hình máy tính cũ của bạn đóng bụi, hãy thử ngay những ý tưởng tái chế 'độc lạ' dưới đây để tránh lãng phí.

Công nghệ phát triển nhanh chóng khiến những chiếc màn hình máy tính cũ, từ loại CRT dày cộp đến màn hình LCD đời đầu, nhanh chóng bị xếp xó. Tuy nhiên, vứt bỏ chúng không phải là giải pháp tốt nhất. Bên cạnh vấn đề rác thải điện tử, việc xử lý màn hình cũ còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc chì và thủy ngân nếu không làm đúng quy trình.

Thay vào đó, trào lưu 'hồi sinh' đồ công nghệ cũ đang lên ngôi. Dưới đây là 5 ý tưởng sáng tạo để biến 'rác' thành 'vàng' ngay tại nhà.

5 ý tưởng tận dụng màn hình máy tính cũ thay vì vứt bỏ - Ảnh 1.

Màn hình máy tính cũ vẫn có những công dụng hữu ích

ẢNH: PHONG ĐỖ

Màn hình cho máy chơi game Arcade

Không gì tuyệt vời hơn việc chơi các trò chơi cổ điển của tuổi thơ trên chính màn hình của thời đại đó. Màn hình CRT với các đường quét (scanlines) đặc trưng mang lại cảm giác hoài cổ, độ nhòe ấm áp mà màn hình 4K sắc nét hiện đại không thể sao chép được.

Bạn có thể kết hợp màn hình cũ với một chiếc máy tính tí hon Raspberry Pi cài sẵn trình giả lập (như RetroPi hay Batocera) để biến nó thành máy chơi game retro mini.

Nếu khéo tay, bạn cũng có thể đóng thêm một bộ khung gỗ bên ngoài. Bạn sẽ sở hữu ngay một cỗ máy game thùng Arcade huyền thoại ngay trong phòng khách để ôn lại kỷ niệm xưa.

'Biệt thự' độc đáo cho thú cưng

Đây là ý tưởng đang gây sốt trên mạng xã hội. Những chiếc vỏ màn hình CRT cũ với kiểu dáng bầu bĩnh rất thích hợp để làm nơi trú ẩn ấm cúng mang phong cách Steampunk cho chó, mèo hay thậm chí là hamster.

Hãy sơn lại vỏ ngoài theo sở thích, lót nệm êm và đừng quên ghi tên của 'boss' lên mặt trước.

5 ý tưởng tận dụng màn hình máy tính cũ thay vì vứt bỏ - Ảnh 2.

Sử dụng màn hình cũ làm chuồng nuôi thú cưng

ẢNH: GEMINI

Tuy nhiên, cần lưu ý là việc tháo gỡ màn hình CRT rất nguy hiểm do điện áp cao còn lưu lại và nguy cơ nổ bóng đèn hình. Hãy chắc chắn bạn có kiến thức hoặc nhờ người có chuyên môn xử lý sạch phần linh kiện điện tử và thủy tinh bên trong, chỉ giữ lại phần vỏ nhựa.

Trung tâm điều khiển nhà thông minh

Chiếc màn hình LCD phẳng cũ kỹ nằm trong tủ có thể trở thành một trợ lý đắc lực treo trên tường bếp hoặc hành lang, giúp ngôi nhà trở nên hiện đại hơn hẳn. Hãy biến nó thành bảng thông tin hiển thị lịch làm việc, dự báo thời tiết, tin tức, tình hình giao thông hoặc camera an ninh 24/7.

Bí quyết là sử dụng phần mềm DAKboard kết hợp với Raspberry Pi để tạo giao diện đẹp mắt mà không tốn chi phí bản quyền. Bạn có thể treo dọc hoặc ngang tùy theo thiết kế nội thất.

TV cá nhân cho không gian riêng

Bạn cần một chiếc TV phụ trong phòng ngủ hoặc xưởng làm việc nhưng không muốn tốn tiền mua mới? Màn hình cũ chính là câu trả lời kinh tế nhất.

Giải pháp là chỉ cần cắm một thiết bị Android TV Box, Amazon Fire Stick hoặc Chromecast vào cổng HDMI (hoặc dùng đầu chuyển HDMI nếu màn hình quá cũ).

Lưu ý: Vì màn hình máy tính thường không có loa tốt, hãy kết nối thêm một chiếc loa thanh (soundbar). Giờ đây bạn đã có một rạp chiếu phim mini để 'cày' Netflix hay Disney+ mà không ai làm phiền.

Bể cá kỹ thuật số (Digital Fishtank)

Nuôi cá thật quá tốn công chăm sóc và dọn dẹp? Hãy thử bể cá ảo để 'thư giãn'. Từ phong cách tàu ngầm Nautilus cổ điển đến tàu vũ trụ tương lai, bạn có thể thay đổi 'nội thất' bể cá chỉ bằng một nút bấm.

5 ý tưởng tận dụng màn hình máy tính cũ thay vì vứt bỏ - Ảnh 3.

Bể cá kỹ thuật số cũng là một ý tưởng hay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WILLIAMS AND CO

Sử dụng video vòng lặp chất lượng cao về đại dương và phát liên tục trên màn hình qua USB hoặc đầu phát media. Nó tạo ra hiệu ứng thị giác tuyệt vời cho căn phòng mà không lo cá bị... đói hay phải thay nước.

Có thể thấy, việc tái sử dụng không chỉ tiết kiệm tiền mà còn là cách bạn thể hiện cá tính sáng tạo và trách nhiệm với môi trường.

