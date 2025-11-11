Hệ sinh thái nhà thông minh Xiaomi đồng loạt giảm giá dịp 11.11

Chương trình được triển khai đồng loạt trên các kênh bán hàng trực tuyến chính thức của hãng tại Việt Nam, bao gồm website mi.com và các gian hàng chính hãng trên LazMall và Shopee Mall. Động thái này cho thấy xu hướng các thương hiệu công nghệ ngày càng tập trung nguồn lực vào kênh bán hàng trực tuyến chính thức, nơi họ có thể theo sát trải nghiệm người dùng và áp dụng các chương trình khuyến mãi đồng bộ.

Xiaomi vừa triển khai ưu đãi mua sắm cho loạt thiết bị thông minh

Ảnh: Xiaomi

Mức ưu đãi được áp dụng lên đến 20% cho nhiều danh mục. Cụ thể, các dòng sản phẩm mới như Xiaomi 15T Series được giảm giá ở mức cao nhất (20%), bên cạnh thiết bị AIoT và gia dụng thông minh như robot hút bụi Vacuum 5 Pro và máy giặt sấy Mijia 10,5 kg (giảm 15%)… Một số sản phẩm khác như máy tính bảng Redmi Pad 2 Pro 5G cũng được áp dụng giảm giá trực tiếp.

Để tăng cường tương tác với người dùng trên nền tảng kỹ thuật số, Xiaomi còn triển khai các hoạt động riêng trên website của hãng. Có thể kể đến như chương trình "Quét đồ cũ, rinh đồ xịn" cho phép người dùng đăng ảnh thiết bị cũ để có cơ hội nhận voucher giảm giá 20%. Bên cạnh đó, chương trình tích điểm thành viên (Mi point) cũng được đẩy mạnh, cho phép người dùng quy đổi điểm tích lũy từ việc mua hàng hoặc đánh giá sản phẩm thành voucher giảm giá lên đến 15%.

Ngoài ra, chương trình "Deal chớp nhoáng" (Flash sale) cũng được tổ chức vào các khung giờ cố định hằng ngày, tập trung vào nhóm thiết bị AIoT như tai nghe, đồng hồ thông minh, máy lọc không khí và camera an ninh.

Ông Neo Chen, Phó tổng giám đốc Xiaomi Việt Nam đánh giá 11.11 Mega Sale là dịp để hãng hiện thực hóa mục tiêu mang công nghệ tiến gần hơn với mọi người dùng, giúp họ tiếp cận và tận hưởng hệ sinh thái thiết bị thông minh trong gia đình, từ smartphone, máy cá nhân đến giải pháp gia dụng.