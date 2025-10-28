Xiaomi vén màn bí ẩn về mức giá 'nhảy vọt' của Redmi K90

Theo chủ tịch Xiaomi, nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá của Redmi K90 chính là "chi phí lưu trữ". Ông nhấn mạnh trong một bài đăng trên Weibo gần đây rằng: "Chúng tôi không thể thay đổi xu hướng của chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi chi phí lưu trữ đã tăng cao hơn nhiều so với dự kiến và sẽ tiếp tục tăng".

Xiaomi lấy lòng người dùng bằng cách áp dụng giảm giá đến 1,1 triệu đồng trong một tháng ẢNH: XIAOMI

Khẳng định của Lu Weibing hoàn toàn có cơ sở khi báo cáo từ tờ Economic Times đăng tải hồi tháng 7 cho biết, các nhà sản xuất NAND lớn như Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia và Western Digital đã cắt giảm sản lượng từ 10% đến 15% trong nửa đầu năm 2025, điều này gây áp lực lên giá NAND. Mặc dù vậy, cũng cần nhớ rằng, Xiaomi sử dụng nguồn lưu trữ flash từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, điều này giúp hãng giảm thiểu rủi ro từ sự biến động giá của một nhà cung cấp cụ thể.

Chi phí flash NAND tăng khiến Xiaomi không còn lựa chọn?

Theo thống kê từ DRAMeXchange, giá trung bình của một wafer lưu trữ Flash TLC UFS 4.1 256 Gb hiện là 2 USD/đơn vị. Mặc dù giá này không tương đương với sản phẩm lưu trữ flash hoàn chỉnh, nhưng đã tăng đáng kể. Để so sánh, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 sử dụng trong dòng Redmi K90 có giá từ 240 USD đến 280 USD chiếm phần lớn chi phí sản phẩm.

Cũng trong bài đăng trên Weibo, Lu Weibing cho biết phiên bản 12/512 GB của Redmi K90 là model được người tiêu dùng ưa chuộng nhất. Sản phẩm này sẽ được giảm giá 300 nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu đồng) trong tháng đầu tiên mở bán, đưa mức giá xuống còn 2.899 nhân dân tệ (10,7 triệu đồng). Điều này cho thấy Xiaomi có đủ cách để điều chỉnh giá, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về chiến lược định giá ban đầu của hãng.

Mặc dù không thể phủ nhận rằng dòng Redmi K90 mới đang phải đối mặt với áp lực chi phí, nhưng những thách thức này có thể còn lớn hơn nhiều ở các khía cạnh khác, đặc biệt là liên quan đến chi phí của chip xử lý.