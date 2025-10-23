Xiaomi gây sốc với smartphone tích hợp loa siêu trầm

Theo PhoneArena, trang Weibo của Redmi cho biết thiết bị này sẽ được trang bị hệ thống âm thanh 2.1 đầu tiên của Xiaomi, một động thái có thể giúp cải thiện chất lượng âm trầm trên smartphone hiện nay.

Bose sẽ hỗ trợ Xiaomi trong việc tùy chỉnh âm thanh trên Redmi K90 Pro Max ẢNH: XIAOMI

Để làm được điều này, đầu tiên Xiaomi sẽ mang đến Redmi K90 Pro Max hai loa "đối xứng" ở trên cùng và dưới cùng của điện thoại, cùng với một loa siêu trầm cỡ lớn. Đặc biệt, Bose đã tham gia vào việc tinh chỉnh hệ thống âm thanh, với logo của hãng được đặt trên loa thứ ba, nằm cạnh camera ở mặt sau. Redmi hứa hẹn thiết bị sẽ mang đến "âm trầm đầy đủ" và âm thanh chi tiết, giọng hát trong trẻo.

Mặc dù chưa công bố mức âm lượng cụ thể, nhưng việc bổ sung loa ngoài có thể giúp Redmi K90 Pro Max đạt được âm lượng cao hơn so với các điện thoại khác. Công ty tự tin rằng sản phẩm này sẽ mở ra "một kỷ nguyên mới của âm thanh di động".

Xiaomi không chỉ tập trung vào âm thanh 2.1 trên Redmi K90 Pro Max

Bên cạnh tính năng âm thanh nổi bật, Redmi K90 Pro Max còn được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và ba camera, trong đó camera chính chứa cảm biến loại 1/1,31 inch. Thiết bị cũng sở hữu pin lớn 7.560 mAh, hỗ trợ sạc có dây lên đến 100W và sạc không dây 50W.

Một số hình ảnh về Redmi K90 Pro Max được Xiaomi đăng tải trên Weibo ẢNH: XIAOMI

Redmi K90 Pro Max sẽ chỉ được bán tại Trung Quốc, mặc dù không loại trừ khả năng Xiaomi cũng phát hành phiên bản toàn cầu của điện thoại dưới tên gọi khác.

Trong khi đó, các thương hiệu lớn như Apple và Samsung vẫn giữ nguyên các thông số kỹ thuật âm thanh trên các mẫu smartphone của họ nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng. Ngay cả Galaxy S26 sắp tới cũng khó có khả năng mang đến nâng cấp âm thanh lớn, giống như những gì iPhone 17 đã làm khi so sánh với iPhone 16.

Thực tế là không phải ai cũng hào hứng với việc nâng cấp âm thanh trên smartphone. Nhiều người vẫn phát âm thanh video TikTok qua loa ngoài ở nơi công cộng, nhưng yêu cầu của họ nằm ở thiết bị âm thanh êm hơn, khiến tai nghe được ưu tiên hơn là loa siêu trầm.