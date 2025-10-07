Màn hình phụ trên Xiaomi 17 chỉ là 'trò lạ' hay tính năng đáng tiền?

Trong số này, các mẫu Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max nhận được nhiều sự chú ý nhờ màn hình phụ ở mặt sau - một tính năng hiếm thấy trên thị trường. Mặc dù một số người cho rằng đây chỉ là chiêu trò quảng cáo, kết quả thăm dò ý kiến từ người dùng cho thấy phần lớn đều nhận thấy giá trị thực sự của tính năng này.

Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 56% người dùng tin rằng màn hình mặt sau không chỉ là một chiêu trò, trong khi 30% cho rằng nó không có giá trị thực tiễn. Nhiều nhà đánh giá cũng ghi nhận màn hình phụ Xiaomi 17 Pro thực sự hữu ích thay vì chỉ đơn giản là một chiêu trò quảng cáo.

Màn hình phụ trên Xiaomi 17 pro có nhiều khả năng hơn so với suy nghĩ của nhiều người ẢNH: XIAOMI

Vai trò thực sự của màn hình phụ trên Xiaomi 17

Màn hình phụ có thể được hình dung tương tự như màn hình ngoài của điện thoại nắp gập, cho phép người dùng lướt qua thông báo, chụp ảnh tự sướng và tương tác với một số ứng dụng mà không cần mở màn hình chính. Điều này giúp giảm thời gian sử dụng màn hình, đặc biệt khi người dùng chỉ muốn kiểm tra thông báo.

Để hiểu rõ hơn về vai trò của màn hình này, dưới đây là một số thứ mà người dùng nên biết:

Chủ đề tùy chỉnh: Người dùng có thể chọn từ nhiều kiểu đồng hồ, hình nền động, nghệ thuật và văn bản tùy chỉnh.

Chế độ máy chơi game: Kết hợp với ốp lưng Retro Handheld Console, người dùng có thể chơi một số trò chơi trên màn hình phụ.

Công cụ xem trước và chụp ảnh tự sướng: Màn hình phụ cũng hoạt động như kính ngắm máy ảnh giúp chụp ảnh tự sướng chất lượng cao hơn.

Thông báo: Một số ứng dụng có thể gửi cập nhật theo thời gian thực lên màn hình phụ, cho phép người dùng theo dõi thông tin như chuyến bay, giao đồ ăn và điều khiển nhạc.

Ghim thông tin: Người dùng có thể ghim những thông tin hữu ích như mã QR hoặc lịch trình hàng ngày ngay trên màn hình phụ để truy cập nhanh.

Tóm lại, màn hình phụ không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn cung cấp nhiều cách sử dụng thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Xiaomi đang đặt cược lớn vào tính năng này, cho thấy họ đang nỗ lực tái định nghĩa khả năng của một chiếc smartphone mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình chính.

Khi mà những lo ngại về thời gian sử dụng màn hình ngày càng tăng, một không gian thay thế để hiển thị thông tin thiết yếu có thể trở nên phổ biến, đặc biệt nếu tính năng này được mở rộng trong các bản cập nhật tương lai.