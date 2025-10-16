Xiaomi 15T Series lập kỷ lục doanh số mới cho Xiaomi Việt Nam

Theo ghi nhận trong ngày đầu tiên trả cọc và mở bán, Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro đạt mức tăng trưởng doanh số ấn tượng, lên đến 150% so với thế hệ Xiaomi 14T Series, trở thành một trong những đợt mở bán thành công nhất của Xiaomi tại Việt Nam trong năm 2025.

Sức mua đối với Xiaomi 15T Series ghi nhận phản hồi tích cực ban đầu tại một số hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, đặc biệt ở hai phiên bản Xiaomi 15T màu Vàng Hồng và Xiaomi 15T Pro màu Vàng Mocha . Một số đại lý cho biết lượng đặt trước và doanh số mở bán khả quan hơn kỳ vọng, cho thấy người dùng Việt có sự quan tâm nhất định đến sản phẩm nhờ thiết kế tinh tế, hiệu năng tốt và mức giá hợp lý.

Công nghệ kết nối tiên phong Xiaomi Offline Communication có trên Xiaomi 15T Series Ảnh: T.L



Ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam chia sẻ: “Thành công của các dòng sản phẩm như Xiaomi 15 Ultra và mới đây là Xiaomi 15T Series đã củng cố sự hiện diện của Xiaomi trong phân khúc cao cấp và cận cao cấp tại Việt Nam. Kết quả tích cực này thể hiện niềm tin ngày càng vững chắc của người dùng đối với sản phẩm Xiaomi và là nguồn động lực để thương hiệu tiếp tục mang những công nghệ cao cấp đến gần hơn với cuộc sống”.

Thành công của Xiaomi 15T Series bắt nguồn từ triết lý quen thuộc: mang công nghệ đến gần hơn với người dùng. Ở thế hệ Xiaomi T Series mới, Xiaomi đã thành công trong việc phổ cập hàng loạt công nghệ flagship xuống phân khúc giá thấp hơn, tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: camera, hiệu năng và thiết kế, tạo nên trải nghiệm cao cấp toàn diện nhưng vẫn thực tế và dễ tiếp cận hơn.

Về camera, Xiaomi 15T Series được trang bị hệ thống ống kính Leica cao cấp, mang đến khả năng chụp ảnh giàu chiều sâu, sắc nét và tái hiện màu sắc trung thực đặc trưng của Leica. Đặc biệt, Xiaomi 15T Pro nổi bật với ống kính Leica telephoto 5x Pro, giúp người dùng bắt trọn chi tiết từ xa với độ sắc nét vượt trội. Ống kính này được cộng đồng sáng tạo nội dung đánh giá cao nhờ khả năng zoom quang học mạnh, xử lý ánh sáng tinh tế và giảm nhiễu hiệu quả, mang lại chất lượng ảnh chuyên nghiệp mà không cần chỉnh sửa thủ công phức tạp.

Về hiệu năng, Xiaomi 15T Series mang đến hiệu năng vượt trội với vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+ trên bản Pro và Dimensity 8400 Ultra trên bản tiêu chuẩn. Bộ đôi chip này không chỉ cải thiện tốc độ xử lý mà còn tối ưu năng lượng, đáp ứng tốt các tác vụ nặng, đa nhiệm hoặc chơi game đồ họa cao.

Bên cạnh thị trường Việt Nam, Xiaomi cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, thiết lập hàng loạt kỷ lục mở bán mới cho Xiaomi T Series. Cụ thể, doanh số tại Malaysia tăng 62%, Thái Lan tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, góp phần giúp toàn khu vực đạt mức tăng trưởng trung bình 30%.