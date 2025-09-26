Xiaomi ra mắt dòng smartphone Xiaomi 15T tại Việt Nam

Sự kiện này không chỉ khẳng định cam kết mạnh mẽ của Xiaomi đối với thị trường Việt Nam mà còn thể hiện chiến lược đầu tư dài hạn của hãng. Xiaomi 15T Series mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý, bao gồm hệ thống camera Leica 5x Telephoto, hệ điều hành HyperOS 3 và thiết kế sang trọng.

Xiaomi 15T Series vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh: T.L

Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, Neo Chen, chia sẻ: "Với Xiaomi 15T Series, chúng tôi tiếp tục mang công nghệ đột phá đến đông đảo người dùng, mở ra trải nghiệm cao cấp với mức giá hợp lý. Đây là minh chứng cho cam kết đưa công nghệ tiên tiến nhất đến tay người dùng Việt một cách nhanh chóng và thiết thực".

Điểm nổi bật nhất của Xiaomi 15T Series là camera Leica 5x Telephoto trên phiên bản Xiaomi 15T Pro, cho phép zoom quang 5x và zoom lossless 10x. Cảm biến Light Fusion 900 thế hệ mới cùng khẩu độ f/1.62 giúp cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Phiên bản Xiaomi 15T cũng không kém cạnh với hệ thống ba camera Leica, mang lại chất lượng hình ảnh cao cấp.

Xiaomi 15T Series thậm chí còn tiên phong trong công nghệ kết nối di động với tính năng Xiaomi Offline Communication giúp người dùng liên lạc trực tiếp giữa hai máy mà không cần mạng di động hay Wi-Fi, với phạm vi lên đến 1,9 km trên bản Pro.

Dòng Xiaomi 15T Series mới được trang bị chip MediaTek Dimensity 9400+ cho phiên bản Pro và Dimensity 8400-Ultra cho phiên bản tiêu chuẩn, cùng pin 5.500 mAh lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Xiaomi. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh, với bản Pro có khả năng sạc nhanh không dây 50W.

Công nghệ kết nối tiên phong Xiaomi Offline Communication có trên Xiaomi 15T Series

Ảnh: T.L

Cùng với Xiaomi 15T Series, Xiaomi cũng ra mắt bản cập nhật HyperOS 3 mang đến giao diện trực quan và tích hợp AI thông minh giúp người dùng dễ dàng thực hiện nhiều tác vụ.

Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro có hai phiên bản màu sắc sang trọng là Vàng Hồng và Vàng Moc ha, cùng với các màu cơ bản Đen và Xá m. Thiết kế của sản phẩm được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 7i và đạt tiêu chuẩn chống bụi, nước IP68.

Xiaomi 15T Series sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm 13,99 triệu đồng cho bản 12/256 GB của Xiaomi 15T và 18,49 triệu đồng cho bản 12/256 GB của Xiaomi 15T Pro.

