Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store tại Việt Nam

Ông Neo Chen, Phó Tổng G iám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của Xiaomi. Việc khai trương Xiaomi Store tại Việt Nam không chỉ mang đến danh mục sản phẩm công nghệ đa dạng hơn, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng đời sống người dùng. Đây cũng là lời tri ân đặc biệt mà Xiaomi gửi tới khách hàng và cộng đồng yêu công nghệ đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Xiaomi Việt Nam trong suốt thời gian qua".

Bên trong cửa hàng Xiaomi Store tại Việt Nam Ảnh: CTV



Không gian mua sắm và trải nghiệm hệ sinh thái Xiaomi

Xiaomi Store tại Crescent Mall được thiết kế như một không gian kết nối, nơi người dùng không chỉ mua sắm mà còn trực tiếp trải nghiệm toàn bộ hệ sinh thái công nghệ thông minh. Cửa hàng trưng bày hàng trăm sản phẩm chính hãng, trải rộng từ smartphone, đến thiết bị đeo thông minh, gia dụng thông minh và phụ kiện.

Tất cả đều nằm trong hệ sinh thái “Human x Car x Home” - tầm nhìn chiến lược của Xiaomi nhằm mang lại trải nghiệm kết nối liền mạch giữa thiết bị cá nhân, không gian sống và phương tiện di chuyển. Tại cửa hàng, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm cao cấp chính hãng mới nhất, như Xiaomi 15 series, Xiaomi Pad 7 series, Xiaomi Watch S4, Xiaomi Buds 5 Pro, cùng hàng loạt thiết bị gia dụng thông minh nổi bật khác.

Nhiều thiết bị công nghệ nhà thông minh cho người dùng trải nghiệm trực tiếp

Ảnh: CTV



Điểm nhấn đáng chú ý nhất, Xiaomi Store sẽ giới thiệu đến người dùng những sản phẩm mới, trong đó có nhiều thiết bị đã nổi tiếng toàn cầu và lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, đáp ứng sự mong đợi của người tiêu dùng. Điều này không chỉ thỏa mãn sở thích sưu tầm và khám phá của cộng đồng Xiaomi Fans, mà còn biến nơi đây thành điểm hẹn công nghệ độc đáo. Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, cửa hàng cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động offline trải nghiệm sản phẩm mới. Đây là cơ hội để cộng đồng yêu công nghệ gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau khám phá những xu hướng mới nhất.

Sự kiện khai trương cửa hàng Xiaomi trực tiếp vận hành đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu bước khởi đầu mới, mở rộng hệ thống cửa hàng chính thức, nâng cao dịch vụ và xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho người dùng. Với triết lý “Innovation for Everyone”, Xiaomi mong muốn mang công nghệ tiên tiến đến gần hơn với mọi người, từ sản phẩm cao cấp đến phổ thông, từ thiết bị chăm sóc cá nhân đến đồ gia dụng dành cho cả nhà, góp phần nâng cao trải nghiệm sống thông minh.