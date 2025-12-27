Motorola khiến giới công nghệ 'dậy sóng' với siêu phẩm mới

Sau gần hai năm tập trung toàn lực vào các dòng điện thoại gập, Motorola cuối cùng đã xác nhận sự trở lại mạnh mẽ ở phân khúc flagship truyền thống với một thiết bị mang tên 'Signature'. Đây được xem là lời tuyên chiến trực tiếp gửi đến các ông lớn như Samsung và OnePlus.

Motorola và sự trở lại với mẫu flagship cấu hình 'khủng'

Mới đây, nhà bán lẻ trực tuyến Flipkart đã đăng tải trang quảng cáo với thông điệp đầy ẩn ý: 'Signature Class is coming soon'. Động thái này xác nhận Motorola không bỏ quên phân khúc điện thoại cao cấp truyền thống kể từ sau chiếc Edge 50 Ultra ra mắt năm 2024.

Poster quảng cáo về mẫu flagship Motorola Signature ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Không chỉ dừng lại ở teaser, dữ liệu từ nền tảng đo hiệu năng Geekbench đã hé lộ 'trái tim' của con quái vật này. Theo đó, Motorola Signature sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 mới nhất, đi kèm dung lượng RAM lên tới 16 GB. Cấu hình này hứa hẹn đưa thiết bị lọt vào top những smartphone mạnh nhất năm 2026.

Điều khiến giới công nghệ phấn khích nhất không chỉ nằm ở hiệu năng, mà là tin đồn về việc Motorola Signature sẽ được tích hợp bút stylus. Nếu trở thành hiện thực, nó sẽ là một trong những đối thủ hiếm hoi cạnh tranh sòng phẳng với dòng Galaxy S26 Ultra của Samsung về khả năng ghi chú và làm việc chuyên nghiệp.

Các thông số rò rỉ khác của Signature cũng ấn tượng:

Màn hình 6,7 inch, bo cong mềm mại, độ phân giải 1.5K sắc nét cùng tần số quét 120 Hz.

Hệ thống 3 camera sau đều sử dụng cảm biến 50 MP, hứa hẹn chất lượng ảnh đồng đều từ góc rộng đến tele.

Trong bối cảnh đối thủ OnePlus 15R dự kiến ra mắt với viên pin 'khủng' 7.400 mAh và sạc nhanh 80W, áp lực lên Motorola là không nhỏ. Tuy nhiên, với tiền lệ chiếc Edge 70 siêu mỏng đã có pin 4.800 mAh, người dùng hoàn toàn có quyền kỳ vọng Signature sẽ sở hữu dung lượng pin vượt trội.

Nếu Motorola có thể đưa ra một mức giá cạnh tranh và quan trọng nhất là cải thiện cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm, Motorola Signature chắc chắn sẽ là cái tên đáng gờm nhất trong năm 2026, buộc người dùng trung thành của Samsung hay Apple phải cân nhắc.