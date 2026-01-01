Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Cài đặt bí mật giúp điện thoại Samsung tăng tốc truy cập internet

Phong Đỗ
Phong Đỗ
01/01/2026 20:39 GMT+7

Ít người biết rằng Samsung đã giấu sẵn một cài đặt 'thuốc tăng lực' cho Wi-Fi, giúp tăng tốc mạng internet đáng kể.

Theo BGR, không có gì 'hủy hoại' tâm trạng làm việc hay giải trí nhanh hơn một kết nối internet 'rùa bò'. Nếu như trên máy tính, giải pháp chuyển từ Wi-Fi sang dây mạng (Ethernet) khá đơn giản, thì với người dùng smartphone, điều này đòi hỏi phụ kiện rườm rà. Thông thường, người dùng Android sẽ chọn cách tắt Wi-Fi để chuyển sang 4G, nhưng việc này gây gián đoạn và tốn kém dữ liệu.

Tuy nhiên, ít người biết rằng Samsung đã tích hợp sẵn một 'vũ khí bí mật' dựa trên AI để giải quyết triệt để vấn đề này, đó là Intelligent Wi-Fi (Wi-Fi thông minh) và menu ẩn Connectivity Labs.

Intelligent Wi-Fi: Trợ lý mạng internet thông minh

Nằm trong phần cài đặt kết nối, Intelligent Wi-Fi là tập hợp các tùy chọn nâng cao giúp thiết bị tự động tìm kiếm đường truyền tốt nhất. Để mạng luôn nhanh và ổn định, người dùng cần chú ý kích hoạt hai tính năng cốt lõi:

  • Chuyển sang dữ liệu di động (Switch to mobile data): Khi kích hoạt, AI sẽ phát hiện mạng Wi-Fi đang yếu hoặc mất tín hiệu và lập tức chuyển sang 4G/5G mà không làm ngắt quãng trải nghiệm người dùng. Khi Wi-Fi ổn định trở lại, máy sẽ tự động kết nối lại để tiết kiệm dữ liệu.
  • Chuyển sang mạng Wi-Fi tốt hơn (Switch to better Wi-Fi networks): Nếu bạn đang ở khu vực có nhiều mạng Wi-Fi đã lưu (ví dụ văn phòng hoặc quán cà phê quen thuộc), điện thoại sẽ tự động 'nhảy' sang mạng có tốc độ cao hơn khi màn hình tắt.
Cài đặt bí mật giúp điện thoại Samsung truy cập Internet siêu tốc - Ảnh 1.

Tính năng Intelligent Wi-Fi trên điện thoại Samsung

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEBPRO EDUCATION

Kích hoạt Connectivity Labs

Đây mới thực sự là tính năng thú vị nhất dành cho những người dùng muốn tối ưu hóa triệt để. Tương tự như chế độ nhà phát triển (Developer Options) của Android, Samsung giấu một menu chuyên sâu gọi là Connectivity Labs.

Để mở khóa menu này, người dùng cần mở ứng dụng Cài đặt (Settings) > Kết nối (Connections) > Wi-Fi > Chọn dấu ba chấm góc phải > chọn Intelligent Wi-Fi. Tại đây, hãy nhấn liên tiếp 7 lần vào dòng chữ 'Intelligent Wi-Fi' (thường hiển thị kèm số phiên bản ở cuối).

Khi menu Connectivity Labs xuất hiện, người dùng có quyền truy cập vào các công cụ mạnh mẽ gồm:

  • Home Wi-Fi inspection: Vẽ biểu đồ sóng Wi-Fi trong nhà để phát hiện 'điểm chết' cần lắp thêm bộ kích sóng.
  • Switching to mobile data faster: Tăng tốc độ chuyển đổi giữa Wi-Fi và 4G nhanh hơn mức mặc định.
  • Nearby Wi-Fi information: So sánh và xếp hạng các mạng Wi-Fi xung quanh theo thời gian thực để chọn mạng tốt nhất.

Lưu ý: Vì Connectivity Labs chứa các tính năng thử nghiệm, đôi khi chúng có thể hoạt động chưa ổn định. Nếu gặp sự cố, người dùng chỉ cần chọn 'Reset all Labs settings' để đưa mọi thứ về mặc định.

Cài đặt bí mật giúp điện thoại Samsung truy cập Internet siêu tốc - Ảnh 2.

Các tùy chọn của Connectivity Labs

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Với những cài đặt ẩn này, chiếc điện thoại Samsung của bạn sẽ trở nên thông minh hơn, đảm bảo kết nối internet luôn trong trạng thái sẵn sàng cho mọi cuộc họp online hay các trận game gay cấn.

Tin liên quan

5 cách giúp điện thoại Samsung Galaxy chạy nhanh hơn

5 cách giúp điện thoại Samsung Galaxy chạy nhanh hơn

Có 5 tinh chỉnh hữu ích cho điện thoại Samsung Galaxy giúp giải phóng RAM, tăng tốc máy và kéo dài pin tức thì.

Khám phá thêm chủ đề

Wi-fi tăng tốc Internet điện thoại samsung Thủ thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận