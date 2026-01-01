Cài đặt bí mật giúp điện thoại Samsung tăng tốc truy cập internet

Theo BGR, không có gì 'hủy hoại' tâm trạng làm việc hay giải trí nhanh hơn một kết nối internet 'rùa bò'. Nếu như trên máy tính, giải pháp chuyển từ Wi-Fi sang dây mạng (Ethernet) khá đơn giản, thì với người dùng smartphone, điều này đòi hỏi phụ kiện rườm rà. Thông thường, người dùng Android sẽ chọn cách tắt Wi-Fi để chuyển sang 4G, nhưng việc này gây gián đoạn và tốn kém dữ liệu.

Tuy nhiên, ít người biết rằng Samsung đã tích hợp sẵn một 'vũ khí bí mật' dựa trên AI để giải quyết triệt để vấn đề này, đó là Intelligent Wi-Fi (Wi-Fi thông minh) và menu ẩn Connectivity Labs.

Intelligent Wi-Fi: Trợ lý mạng internet thông minh

Nằm trong phần cài đặt kết nối, Intelligent Wi-Fi là tập hợp các tùy chọn nâng cao giúp thiết bị tự động tìm kiếm đường truyền tốt nhất. Để mạng luôn nhanh và ổn định, người dùng cần chú ý kích hoạt hai tính năng cốt lõi:

Chuyển sang dữ liệu di động (Switch to mobile data): Khi kích hoạt, AI sẽ phát hiện mạng Wi-Fi đang yếu hoặc mất tín hiệu và lập tức chuyển sang 4G/5G mà không làm ngắt quãng trải nghiệm người dùng. Khi Wi-Fi ổn định trở lại, máy sẽ tự động kết nối lại để tiết kiệm dữ liệu.

Chuyển sang mạng Wi-Fi tốt hơn (Switch to better Wi-Fi networks): Nếu bạn đang ở khu vực có nhiều mạng Wi-Fi đã lưu (ví dụ văn phòng hoặc quán cà phê quen thuộc), điện thoại sẽ tự động 'nhảy' sang mạng có tốc độ cao hơn khi màn hình tắt.

Tính năng Intelligent Wi-Fi trên điện thoại Samsung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEBPRO EDUCATION

Kích hoạt Connectivity Labs

Đây mới thực sự là tính năng thú vị nhất dành cho những người dùng muốn tối ưu hóa triệt để. Tương tự như chế độ nhà phát triển (Developer Options) của Android, Samsung giấu một menu chuyên sâu gọi là Connectivity Labs.

Để mở khóa menu này, người dùng cần mở ứng dụng Cài đặt (Settings) > Kết nối (Connections) > Wi-Fi > Chọn dấu ba chấm góc phải > chọn Intelligent Wi-Fi. Tại đây, hãy nhấn liên tiếp 7 lần vào dòng chữ 'Intelligent Wi-Fi' (thường hiển thị kèm số phiên bản ở cuối).

Khi menu Connectivity Labs xuất hiện, người dùng có quyền truy cập vào các công cụ mạnh mẽ gồm:

Home Wi-Fi inspection : Vẽ biểu đồ sóng Wi-Fi trong nhà để phát hiện 'điểm chết' cần lắp thêm bộ kích sóng.

: Vẽ biểu đồ sóng Wi-Fi trong nhà để phát hiện 'điểm chết' cần lắp thêm bộ kích sóng. Switching to mobile data faster : Tăng tốc độ chuyển đổi giữa Wi-Fi và 4G nhanh hơn mức mặc định.

: Tăng tốc độ chuyển đổi giữa Wi-Fi và 4G nhanh hơn mức mặc định. Nearby Wi-Fi information: So sánh và xếp hạng các mạng Wi-Fi xung quanh theo thời gian thực để chọn mạng tốt nhất.

Lưu ý: Vì Connectivity Labs chứa các tính năng thử nghiệm, đôi khi chúng có thể hoạt động chưa ổn định. Nếu gặp sự cố, người dùng chỉ cần chọn 'Reset all Labs settings' để đưa mọi thứ về mặc định.

Các tùy chọn của Connectivity Labs ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Với những cài đặt ẩn này, chiếc điện thoại Samsung của bạn sẽ trở nên thông minh hơn, đảm bảo kết nối internet luôn trong trạng thái sẵn sàng cho mọi cuộc họp online hay các trận game gay cấn.