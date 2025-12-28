Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Samsung Galaxy A sẽ không còn rẻ dù cấu hình ít thay đổi

Phong Đỗ
Phong Đỗ
28/12/2025 14:01 GMT+7

Samsung sắp 'chơi lớn' khi mang pin 'khủng' lên điện thoại Galaxy A giá rẻ? Nhưng sẽ có một cái giá người dùng phải trả.

2026 hứa hẹn là một năm đầy biến động với dòng điện thoại phổ thông của Samsung. Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy gã khổng lồ Hàn Quốc sẽ mang viên pin 'khủng' 6.000 mAh lên dòng Galaxy A giá rẻ, nhưng đi kèm với đó là dự báo về một đợt tăng giá không thể tránh khỏi.

Dòng Galaxy A sẽ không còn mức giá dễ tiếp cận vào năm sau

Theo các chứng nhận mới nhất, chiếc Galaxy A07 5G dự kiến ra mắt vào năm 2026 sẽ sở hữu viên pin dung lượng lên tới 6.000 mAh. Đây là một nâng cấp đáng kể so với viên pin 5.000 mAh trên thế hệ tiền nhiệm, hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng vượt xa mức hiện tại. Với những người dùng phổ thông ưu tiên độ bền bỉ, đây là một tin vui.

Tuy nhiên, thông tin này đi kèm với một thực tế kém vui hơn. Các nguồn tin cho biết Galaxy A07 5G dường như vẫn giữ nguyên cấu hình cốt lõi của đàn anh A06 5G. Máy vẫn sẽ sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, RAM 4 GB hoặc 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB.

Điện thoại Samsung Galaxy A sẽ không còn rẻ dù cấu hình ít thay đổi - Ảnh 1.

Dòng Galaxy A sẽ tăng giá vào năm sau

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Việc tái sử dụng chipset cũ trong khi chi phí linh kiện (DRAM, chip, module camera) trên toàn cầu đang leo thang chóng mặt đặt Samsung vào thế khó. Các chuyên gia nhận định, việc tăng thêm 1.000 mAh dung lượng pin thực chất là nước cờ để Samsung biện minh cho mức giá bán cao hơn trong năm tới. Là mẫu điện thoại 5G rẻ nhất của hãng, bất kỳ sự thay đổi giá nào trên A07 cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của người tiêu dùng.

Không chỉ A07, hai mẫu máy tầm trung chủ lực là Galaxy A37 và A57 cũng được đồn đoán sẽ sở hữu cảm biến camera mới vào năm 2026. Đây là động thái hiếm hoi khi các dòng máy tầm trung lại được ưu ái nâng cấp phần cứng camera, trong khi nhiều mẫu flagship vẫn đang trang bị cảm biến cũ từ năm 2022.

Quyết định này một phần xuất phát từ áp lực thị trường. Việc Apple giữ nguyên giá bán cho dòng iPhone 17 (tương tự iPhone 16) đã buộc Samsung phải tính toán lại toàn bộ chiến lược giá cho dòng Galaxy S26 và cả các dòng máy cấp thấp hơn. Để duy trì sức hút cho động cơ tăng trưởng là dòng Galaxy A, việc nâng cấp pin và camera là điều bắt buộc để giữ chân khách hàng trước làn sóng tăng giá.

Liệu viên pin 6.000 mAh có đủ để người dùng chấp nhận mức giá mới? Câu trả lời sẽ có khi Samsung chính thức trình làng loạt sản phẩm này vào đầu năm sau.

