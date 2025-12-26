Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S26 sẽ sở hữu 'vũ khí hạng nặng' do Samsung tự thiết kế

Phong Đỗ
Phong Đỗ
26/12/2025 16:55 GMT+7

Samsung 'nghỉ chơi' AMD khi dòng Galaxy S26 sẽ mở màn cho GPU 'Made by Samsung'.

Theo Sammy Fans, trong thế giới smartphone Android, cuộc đua chip xử lý chưa bao giờ hạ nhiệt. Nếu như trước đây, Samsung thường dựa vào kiến trúc đồ họa của các đối tác (gần đây nhất là AMD với dòng GPU Xclipse) để trang bị cho các flagship của mình, thì với thế hệ Exynos 2600 sắp tới, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bước ngoặt mang tên Exynos 2600

Theo các nguồn tin uy tín, Samsung đã chuyển sang quy trình thiết kế nội bộ (in-house) 100% cho GPU trên Galaxy S26. Mặc dù phiên bản đầu tiên này vẫn có thể dựa trên khung sườn cơ bản của AMD, nhưng công đoạn thiết kế và tùy biến đã hoàn toàn nằm trong tay gã khổng lồ Hàn Quốc.

Galaxy S26 ra mắt GPU tự thiết kế , khẳng định vị thế Samsung trong công nghệ - Ảnh 1.

Samsung tự làm GPU để 'đối đầu' Snapdragon

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Động thái này mang lại 3 lợi ích cốt lõi mà người dùng Galaxy S26 có thể mong đợi:

  • Hiệu năng Gaming đột phá: Thiết kế mới tập trung tối đa vào hiệu suất cao nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng.
  • Tăng tốc AI: GPU 'chính chủ' sẽ giúp Galaxy S26 xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (Galaxy AI) ngay trên thiết bị với tốc độ vượt trội.
  • Tối ưu chi phí: Việc giảm phụ thuộc vào phí cấp phép công nghệ bên ngoài sẽ giúp Samsung có thêm nguồn lực để đầu tư vào phần cứng.

Exynos 2600 đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt và được kỳ vọng là chipset đầu tiên trên thế giới sử dụng quy trình 2 nm. Đây là công nghệ nút chip tiên tiến nhất, hứa hẹn thu hẹp khoảng cách, thậm chí là cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ sừng sỏ như Snapdragon về cả hiệu năng lẫn nhiệt độ.

Tham vọng làm chủ hoàn toàn vào năm 2027

Lộ trình của Samsung không chỉ dừng lại ở S26. Một báo cáo gần đây tiết lộ rằng Exynos 2800 (dự kiến trên Galaxy S28 ra mắt năm 2027) sẽ là con chip đầu tiên sử dụng kiến trúc đồ họa hoàn chỉnh do Samsung tự phát triển từ A-Z, chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào kiến trúc nền tảng của đối tác.

Với việc Exynos 2600 dự kiến ra mắt cùng Galaxy S26 vào đầu năm 2026, các Samfan hoàn toàn có quyền hy vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của dòng chip Exynos, xóa tan những định kiến về hiệu năng trong quá khứ.

