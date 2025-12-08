Vì sao Samsung không nâng cấp camera Galaxy S26?

Theo Tom’s Guide, giới công nghệ đang dồn sự chú ý vào dòng flagship Galaxy S26 tiếp theo của Samsung, dự kiến ra mắt đầu năm 2026. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới nhất có thể khiến những ai mong chờ một cú nhảy vọt về thông số kỹ thuật cảm thấy hụt hẫng, khi Samsung dường như chọn giải pháp 'bình cũ rượu mới'.

Thông số camera của Galaxy S26 được giữ nguyên, chiến thuật thay đổi?

Theo các nguồn tin rò rỉ uy tín và bảng thông số kỹ thuật vừa xuất hiện, Samsung sẽ không thay đổi độ phân giải (Megapixel) trên các cảm biến camera của dòng Galaxy S26 so với thế hệ tiền nhiệm S25.

Camera trên dòng Galaxy S26 sẽ không chạy đua theo 'số chấm' Megapixel ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Cụ thể, dựa trên bảng so sánh rò rỉ, cấu hình camera của các phiên bản được liệt kê như sau:

Galaxy S26 và S26 Plus : Vẫn duy trì bộ ba camera quen thuộc với Camera chính 50 MP, Camera góc siêu rộng (Ultrawide) 12 MP và Camera tele 10 MP (zoom quang 3x). Camera selfie phía trước cũng giữ ở mức 12 MP.

: Vẫn duy trì bộ ba camera quen thuộc với Camera chính 50 MP, Camera góc siêu rộng (Ultrawide) 12 MP và Camera tele 10 MP (zoom quang 3x). Camera selfie phía trước cũng giữ ở mức 12 MP. Galaxy S26 Ultra: 'Anh lớn' của dòng Galaxy vẫn sở hữu cảm biến chính 200 MP, đi kèm camera góc siêu rộng 50 MP và hai ống kính tele (10 MP zoom 3x và 50 MP zoom 5x).

Việc giữ nguyên độ phân giải khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng cạnh tranh của Samsung. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định 'số chấm' không phải là tất cả. Thay vì chạy đua thông số, Samsung đang tập trung vào việc tối ưu hóa kích thước cảm biến và khả năng xử lý ánh sáng.

Chi tiết đáng giá nhất trong đợt rò rỉ này nằm ở ống kính chính của phiên bản Ultra. Trong khi Galaxy S25 Ultra sở hữu khẩu độ f/1.7, thì Galaxy S26 Ultra được đồn đại sẽ mở rộng khẩu độ lên tới f/1.4.

Đây là một nâng cấp phần cứng quan trọng. Khẩu độ lớn hơn (số f nhỏ hơn) cho phép cảm biến thu nhận nhiều ánh sáng hơn đáng kể. Điều này hứa hẹn biến Galaxy S26 Ultra trở thành cỗ máy chụp đêm hiệu quả, đồng thời mang lại khả năng xóa phông quang học tự nhiên, mịn màng hơn mà không cần can thiệp quá nhiều bởi thuật toán.

Bên cạnh vật lý, linh hồn của bức ảnh cũng sẽ được nâng cấp nhờ các bộ vi xử lý mới như Snapdragon 8 Elite Gen 5 hoặc Exynos 2600. Các con chip này được tích hợp bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) thế hệ mới, hỗ trợ quay video 8K/60 FPS và các tính năng HDR tiên tiến.

Cùng với đó, Samsung chắc chắn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các tính năng Galaxy AI, giúp người dùng xử lý hậu kỳ, xóa vật thể hay thậm chí tái tạo chi tiết ảnh một cách thông minh, bù đắp cho những giới hạn về phần cứng.

Dù không có những con số đáng chú ý về độ phân giải, nhưng dòng Galaxy S26 hứa hẹn là một bản nâng cấp thực dụng, tập trung vào chất lượng ảnh thực tế và trải nghiệm người dùng. Hãy cùng chờ đợi câu trả lời chính thức từ Samsung, dự kiến được tung ra vào quý 1/2026.