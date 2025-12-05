Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thương hiệu RAM 'quốc dân' Crucial tuyên bố đóng cửa

Phong Đỗ
05/12/2025 21:09 GMT+7

Cú sốc làng công nghệ khi Crucial tuyên bố đóng cửa vì lĩnh vực AI tạo ra nhiều lợi nhuận hơn mảng game.

Theo Neowin, nếu thường xuyên theo dõi tin tức công nghệ hay các diễn đàn phần cứng, Crucial chắc chắn không phải là cái tên xa lạ. Về bản chất, đây là thương hiệu bán lẻ của Micron - một trong ba 'gã khổng lồ' sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đứng ngang hàng với Samsung và SK Hynix.

Tuy nhiên, trong một thông báo mới nhất, Micron xác nhận họ đã đưa ra "quyết định khó khăn" là rút lui hoàn toàn khỏi mảng kinh doanh tiêu dùng dưới thương hiệu Crucial. Động thái này không phải do thua lỗ, mà ngược lại, để Micron có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở các phân khúc khác.

Thương hiệu RAM 'quốc dân' Crucial tuyên bố đóng cửa - Ảnh 1.

Thương hiệu Crucial sẽ đóng cửa để Micron tập trung vào AI

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PC MAG

AI đang thay đổi cuộc chơi phần cứng, Crucial đóng cửa

Nguyên nhân cốt lõi đến từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning). Các hệ thống AI hiện đại đang 'ngốn' một lượng tài nguyên bộ nhớ khổng lồ, đẩy nhu cầu về RAM và bộ nhớ lưu trữ hiệu suất cao tại các trung tâm dữ liệu lên mức kỷ lục. Giá thành bộ nhớ vì thế cũng đang leo thang chóng mặt.

Tình huống này gợi nhớ đến cơn sốt tiền ảo cuối thập niên 2010, khi giá GPU bị đẩy lên trời và game thủ không thể mua được card đồ họa. Giờ đây, kịch bản tương tự đang lặp lại với bộ nhớ khi các ông lớn ưu tiên bán hàng cho doanh nghiệp hơn là người dùng cá nhân.

Ông Sumit Sadana, Phó chủ tịch điều hành Micron, chia sẻ thẳng thắn: "Sự tăng trưởng do AI thúc đẩy trong các trung tâm dữ liệu đã dẫn đến sự bùng nổ nhu cầu. Micron buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là dừng mảng kinh doanh tiêu dùng Crucial để dồn nguồn cung và hỗ trợ cho các khách hàng chiến lược lớn trong các phân khúc tăng trưởng nhanh hơn".

Như vậy, Micron đi theo con đường mà Nvidia hay AMD đang áp dụng, đó là ưu tiên phục vụ cơn khát phần cứng của AI thay vì thị trường PC truyền thống, đơn giản vì biên lợi nhuận từ doanh nghiệp hấp dẫn hơn nhiều.

Theo lộ trình, thương hiệu Crucial sẽ chính thức đóng cửa hoàn toàn vào cuối quý 2 năm tài chính, tức khoảng tháng 2.2026. Tuy nhiên, Micron cam kết vẫn sẽ duy trì dịch vụ hỗ trợ và bảo hành cho các sản phẩm Crucial đã bán ra thị trường theo đúng quy định.

Đây là một mất mát lớn cho cộng đồng xây dựng cấu hình PC, khi thị trường mất đi một lựa chọn uy tín, chất lượng và có mức giá dễ tiếp cận.

Khám phá thêm chủ đề

CRUCIAL Nvidia Samsung AMD PC truyền thống SSD RAM AI Học máy trí tuệ nhân tạo Micron doanh nghiệp Cấu hình PC Trung tâm dữ liệu
