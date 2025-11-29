Giá RAM tăng gấp 4 lần có phải vì nhu cầu AI cao?

Các nhà sản xuất DRAM giải thích sự gia tăng của RAM là do nhu cầu ngày càng cao từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, nhà báo công nghệ Adam Conway đến từ XDA Developers tỏ ra hoài nghi về lời giải thích này.

Giá kit RAM Corsair 32 GB đã tăng gấp 4 lần so với đầu năm 2025

ẢNH: XDA

Mức giá tăng chóng mặt của RAM

Theo ghi nhận, giá bán buôn và bán lẻ của bộ nhớ RAM cho máy chủ và PC đã tăng mạnh. Cụ thể, kit RAM Corsair 32 GB, có giá 110 USD vào đầu năm 2025, hiện đã tăng gần gấp 4 lần, lên tới 442 USD. Sự tăng giá không chỉ diễn ra ở DRAM mà còn ở bộ nhớ flash NAND và ổ cứng HDD, bù đắp cho sự giảm giá của CPU và GPU.

Để đảm bảo nguồn cung, các nhà sản xuất PC lớn đã bắt đầu tích trữ RAM, trong khi ASUS cảnh báo họ chỉ còn khoảng hai tháng hàng tồn kho để sản xuất. Quỹ Raspberry Pi cũng buộc phải tăng giá các mẫu 4 GB và 8 GB lần lượt là 5 USD và 10 USD do chi phí bộ nhớ tăng cao.

Ngay cả các trung tâm dữ liệu cũng không thoát khỏi tình trạng này. Một số nhà phân tích ước tính việc tăng giá mạnh từ nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới là Samsung có thể làm tăng chi phí máy chủ AI cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây từ 10 - 25%. Nếu tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho tiếp tục, việc triển khai các trung tâm dữ liệu AI có thể bị trì hoãn.

Người dùng, PC và cả trung tâm dữ liệu đều 'chịu trận' ẢNH: XDA

Lời lý giải khó chấp nhận từ các nhà sản xuất

Các nhà sản xuất cho rằng giá RAM tăng cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung là do nhu cầu lớn từ AI, vốn yêu cầu một lượng lớn bộ nhớ và lưu trữ. Dự án cơ sở hạ tầng Stargate của OpenAI đã ký hợp đồng lớn với Samsung và SK Hynix để cung cấp tới 900.000 wafer DRAM mỗi tháng, tương đương khoảng 40% sản lượng DRAM toàn cầu.

Ngành công nghiệp DRAM đã trải qua nhiều chu kỳ bùng nổ và suy thoái trong vài thập kỷ qua, hiện tại do ba công ty lớn là Samsung, SK Hynix và Micron thống trị. Những quyết định chiến lược của các công ty này có ảnh hưởng lớn đến nguồn cung.

Sau khi cắt giảm sản lượng và đầu tư trong cuộc suy thoái năm 2022, sự phục hồi diễn ra chậm chạp. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất đã chuyển hướng đầu tư từ DRAM tiêu chuẩn sang sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM), vốn có giá và biên lợi nhuận cao hơn.

Các nhà sản xuất DRAM bị nghi ‘siết nguồn’ đẩy giá RAM tăng phi mã ẢNH: XDA

Bất chấp lời biện minh cho các nguyên nhân nói trên, Conway cho rằng có thể có sự thao túng giá từ các nhà sản xuất. Ông nhắc lại rằng trong quá khứ, một số công ty như Samsung, SK Hynix và Micron đã từng bị phạt vì âm mưu thao túng giá DRAM. Một vụ kiện tập thể vào năm 2021 đã được đệ trình chống lại các công ty này với cáo buộc tương tự.

"Thật khó để không hoài nghi khi nghe rằng 'nhu cầu AI' là nguyên nhân duy nhất khiến giá cả tăng cao trong bối cảnh có những thỏa thuận thao túng trước đây", Conway nhận định. Ông cũng nhấn mạnh các công ty sản xuất bộ nhớ đang hưởng lợi lớn từ tình trạng khủng hoảng hiện tại, với lợi nhuận kỷ lục trong quý 3/2025 nhờ vào giá cả tăng cao.