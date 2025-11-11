Trung Quốc cấm dùng chip AI nước ngoài cho trung tâm dữ liệu công

Theo Reuters, chính phủ Trung Quốc được cho là đã ban hành lệnh cấm sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) do nước ngoài sản xuất trong các trung tâm dữ liệu có sử dụng vốn nhà nước. Lệnh cấm này áp dụng cả với những dự án đang trong giai đoạn triển khai ban đầu, buộc phải tháo bỏ hoặc thay thế các chip AI của Nvidia, AMD và Intel nếu đã được lắp đặt.

Nguồn tin cho biết các cơ quan quản lý đã chỉ đạo các dự án được nhà nước tài trợ chỉ được sử dụng chip sản xuất trong nước. Những nhà cung cấp được phép bao gồm Huawei, Cambricon và Enflame. Dù chỉ đạo này chưa được công bố chính thức, đây là lần đầu tiên Trung Quốc chuyển từ việc khuyến cáo hạn chế sang yêu cầu rõ ràng không sử dụng chip ngoại.

Trung tâm dữ liệu trở thành tuyến đầu trong chiến lược tự chủ công nghệ và kiểm soát chuỗi cung ứng AI của Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SCMP.COM

Ngay cả mẫu H20 của Nvidia - vốn được thiết kế riêng để đáp ứng các giới hạn kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ cũng sẽ bị loại khỏi danh sách chấp nhận. Trước đó vào tháng 10, Trung Quốc đã bắt đầu kiểm soát chặt hàng nhập khẩu của Nvidia tại các cảng biển.

Những dự án có tiến độ dưới 30% đang bị yêu cầu loại bỏ chip nước ngoài nếu đã lắp đặt. Điều này có khả năng làm tê liệt các nỗ lực giành lại thị phần tại Trung Quốc của Nvidia, hãng từng nắm hơn 90% thị trường chip tăng tốc AI tại nước này. Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, gần đây xác nhận thị phần của hãng tại Trung Quốc hiện đã gần như bằng không.

Lệnh hướng dẫn mới còn nhắm đến cả các dòng sản phẩm cao cấp như H200 và B200, vốn bị Mỹ hạn chế xuất khẩu nhưng vẫn được đưa vào Trung Quốc qua các kênh không chính thức. Với quy định hiện tại, việc sử dụng các sản phẩm như vậy có thể bị giám sát chặt chẽ hơn, ảnh hưởng đến những cụm máy huấn luyện AI đang được xây dựng.

Trong hai năm qua, Trung Quốc đã đầu tư hơn 100 tỉ USD vào hạ tầng AI, phần lớn phục vụ mục tiêu tự chủ dữ liệu quốc gia. Chính vì vậy, việc kiểm soát loại chip sử dụng trong các dự án công trở nên đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, các công ty chip trong nước dù đạt được tiến bộ vẫn bị đánh giá là tụt hậu so với Nvidia và AMD về phần mềm hỗ trợ và hiệu suất tổng thể. Dòng chip Ascend của Huawei, được coi là giải pháp nội địa hàng đầu, hiện vẫn chưa tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái phần mềm như CUDA.

Lệnh cấm này được ban hành giữa lúc căng thẳng công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục gia tăng, đồng thời đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Chưa rõ chính sách mới có mở rộng sang khu vực tư nhân hay không, nhưng ảnh hưởng đối với thị trường chip AI tại Trung Quốc là điều không thể xem nhẹ.