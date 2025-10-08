Nvidia gặp khó khăn khi triển khai trụ sở kỹ thuật quy mô lớn tại Đài Loan

Theo Wccftech, dự án xây dựng trụ sở mới “Constellation” của Nvidia tại khu vực Bắc Đồn - Sĩ Lâm, Đài Bắc từng được giới thiệu tại Computex 2025 như một phần trong chiến lược mở rộng năng lực R&D tại châu Á hiện vướng phải các rào cản kỹ thuật liên quan đến quyền kiểm soát thiết kế và thi công.

Theo thông tin từ các nguồn nội bộ, một trong những vấn đề lớn nhất là đề xuất mô hình “xây dựng trước, chuyển nhượng sau” từ phía đơn vị sở hữu đất. Nvidia từ chối phương án này do lo ngại không đảm bảo được các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt mà công ty áp dụng cho các cơ sở nghiên cứu và phát triển toàn cầu. Việc thi công bởi một bên thứ ba không do Nvidia chỉ định làm dấy lên rủi ro về sự sai lệch trong thiết kế, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành và tích hợp công nghệ sau này.

Constellation được thiết kế như một trung tâm tích hợp, kết nối các nhóm kỹ thuật toàn cầu với hệ sinh thái công nghệ tại Đài Loan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCFTECH

Dự kiến, Constellation sẽ trở thành một trong những trung tâm kỹ thuật lớn nhất của Nvidia tại châu Á, phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu vi kiến trúc GPU, thiết kế phần cứng AI và hợp tác kỹ thuật với các nhà sản xuất như TSMC, Asus và Gigabyte. Cấu trúc thiết kế của trung tâm này được cho là sẽ tích hợp các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến trong kiến trúc bền vững, tối ưu cho các hệ thống HPC (High-Performance Computing - Điện toán hiệu năng cao) và trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Việc trì hoãn triển khai gây ảnh hưởng đến lộ trình kỹ thuật của Nvidia trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mở rộng hạ tầng AI và phát triển GPU tùy biến đang tăng mạnh. Nvidia đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng chủ động phát triển tại chỗ nhằm rút ngắn thời gian thử nghiệm và tăng tính linh hoạt trong các chu trình R&D.

Tuy chưa có tuyên bố chính thức từ phía công ty, một số nguồn tin cho biết Nvidia đang xem xét các phương án thay thế về địa điểm thi công, trong đó thành phố Đài Bắc mới (New Taipei City) đã đề xuất cung cấp khu đất công nghệ cao tại Linkou làm lựa chọn dự phòng. Điều này cho thấy Nvidia vẫn kiên định với định hướng phát triển tại Đài Loan, nhưng yêu cầu về kiểm soát kỹ thuật sẽ là yếu tố quyết định.

Việc lựa chọn đối tác xây dựng, mô hình phát triển hạ tầng và tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ là trọng tâm trong các vòng đàm phán sắp tới. Nếu không đạt được đồng thuận, Nvidia có thể buộc phải điều chỉnh chiến lược triển khai hoặc phân bổ lại nguồn lực kỹ thuật tại khu vực.