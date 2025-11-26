RAM hút hàng: Giá biến động theo giờ, người mua 'chịu trận'

Các cửa hàng như Central Computers tại San Francisco (Mỹ) hiện bán RAM theo giá thị trường, tương tự như giá thực phẩm tươi sống tại các nhà hàng hải sản. Một thông báo tại cửa hàng cho biết: "Chi phí biến động hằng ngày do các nhà sản xuất và nhà phân phối phải điều chỉnh theo nguồn cung hạn chế và nhu cầu cao. Vì vậy, chúng tôi không thể niêm yết giá cố định vào lúc này".

RAM PC thành mặt hàng xa xỉ, giá DDR5 64 GB lên tới 900 USD ẢNH: DIGITALTRENDS

Micro Center cũng đang áp dụng chính sách tương tự, yêu cầu khách hàng gặp nhân viên bán hàng để biết giá cụ thể do tình hình thị trường không ổn định. Tình trạng thiếu RAM không chỉ ảnh hưởng đến khả năng chi trả cho máy tính mà còn có thể tác động đến nhiều lĩnh vực khác, từ máy chơi game đến smartphone.

Một người dùng chia sẻ chỉ phải chi 130 USD vào ba tháng trước để mua RAM 32 GB cho PC chơi game, tuy nhiên con số này hiện tăng gấp gần ba lần, lên đến 440 USD. Một phiên bản phổ biến hơn của cùng loại RAM đã tăng từ 105 USD lên 400 USD. Mặc dù vẫn có một số RAM 32 GB có giá thấp khoảng 230 USD, nhưng bộ nhớ DDR5 64 GB có thể tiêu tốn của người dùng từ 700 USD đến 900 USD.

Ngành công nghiệp điêu đứng vì thiếu hụt RAM

Tình trạng thiếu hụt RAM cũng có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm công nghệ mới. Valve đã chỉ ra rằng đây là một trong những lý do khiến họ chưa thể công bố giá cho Steam Machine. Sau khi giá GPU đã ổn định, giá RAM tăng vọt có thể khiến giá card đồ họa lại tăng cao. Mọi card đồ họa đều cần nhiều VRAM, vì vậy không quá bất ngờ khi có thông tin cho biết Nvidia và AMD có thể sẽ tăng giá để bù đắp tình trạng thiếu hụt.

Cơn sốt AI đang hút sạch nguồn cung RAM ẢNH: REUTERS

Theo Digital Foundry, người dùng nên mua GPU với giá bằng hoặc thấp hơn giá bán lẻ đề xuất (MSRP) khi còn có thể, đặc biệt là những loại có VRAM từ 10 GB trở lên. Ngoài ra, thông tin từ Moore's Law Is Dead cho biết Microsoft có thể phải tăng giá Xbox một lần nữa, trong khi Sony đã tích trữ đủ RAM cho PS5 trong vài tháng tới.

CEO của Epic Games, Tim Sweeney, cảnh báo rằng ngành công nghiệp game cao cấp có thể mất nhiều năm để phục hồi sau cơn khủng hoảng RAM do nhu cầu từ AI (trí tuệ nhân tạo). Ông cho biết: "Các nhà máy đang chuyển hướng công suất DRAM tiên tiến để đáp ứng nhu cầu AI, trong khi các trung tâm dữ liệu đang trả giá cao hơn nhiều so với các nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng".