AMD tăng giá card đồ họa thêm 10% do thiếu hụt bộ nhớ

Theo TechSpot, từ giữa năm 2025, tình trạng khan hiếm bộ nhớ GDDR và DRAM đã gia tăng do nhu cầu mạnh từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, AMD vừa gửi thông báo tới các nhà sản xuất bo mạch card đồ họa (AIB) như ASUS, Gigabyte và PowerColor về kế hoạch tăng giá card đồ họa (GPU) lần thứ hai, lần này khoảng 10% và dự kiến ảnh hưởng tới cả phân khúc bán lẻ.

Trước đó, AMD từng tăng giá dành cho khách hàng doanh nghiệp, nhưng chưa áp dụng với thị trường bán lẻ. Lần này, thay đổi được cho là sẽ xuất hiện tại phân khúc tiêu dùng. Các chuyên gia phân tích ngành cho rằng chi phí bộ nhớ GDDR7 cao hơn nhiều so với GDDR6 - theo một biểu đồ ước tính, bộ nhớ 16 GB GDDR6 có chi phí thêm khoảng 11 USD, trong khi với GDDR7 là thêm khoảng 14 USD.

Các nhà sản xuất bán dẫn đang chịu áp lực lớn do nhu cầu bộ nhớ tăng cao từ AI, đẩy chi phí sản xuất GPU lên mức khó kiểm soát và buộc nhiều hãng phải tăng giá ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Nguyên nhân sâu xa nằm ở việc nhu cầu AI và trung tâm máy chủ tăng mạnh - các công ty AI và đối tác xây dựng trung tâm dữ liệu đang ký hợp đồng quy mô gigawatt trong vòng 2 ‑ 3 năm tới, kéo theo nhu cầu DRAM và mô‑đun bộ nhớ cho GPU tăng mạnh. Khi chi phí linh kiện như bộ nhớ, bảng mạch và linh kiện phụ khác tăng, nhà sản xuất như AMD phải điều chỉnh giá để bảo đảm biên lợi nhuận.

Việc giá GPU có thể tăng tiếp sẽ đặt người dùng cuối vào tình thế khó khăn hơn. Một ví dụ điển hình là dòng card Radeon RX 9070 XT của AMD với mức giá 600 USD đã bị đánh giá là “không thực tế”.

Ngoài AMD, còn có dấu hiệu NVIDIA cũng đang chịu áp lực: hãng được cho đã hoãn hoặc hủy kế hoạch ra mắt dòng RTX 5000 Super vốn sử dụng nhiều VRAM hơn do chi phí bộ nhớ GDDR7 quá cao. Việc phải định giá cao hơn phiên bản thường sẽ làm dấy lên phản ứng từ thị trường.

Trong khi đó, còn có thông tin rằng cả AMD và NVIDIA có thể cắt giảm hoặc ngừng sản xuất các mẫu card đồ họa ở phân khúc từ thấp tới trung bình - nơi chi phí bộ nhớ chiếm một phần lớn trong tổng chi phí sản xuất (Bill of Materials). Điều này có thể gây khó khăn cho người dùng phổ thông hoặc những người muốn nâng cấp ở mức giá vừa phải.

Với tình hình này, thị trường PC và game thủ có thể phải chuẩn bị cho xu hướng giá GPU tăng, điều chỉnh ngân sách và cân nhắc thời điểm mua. Cùng lúc, các lựa chọn thay thế hoặc mua trước sẽ trở nên quan trọng hơn.