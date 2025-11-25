Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

AMD tăng giá card đồ họa thêm 10% do thiếu hụt bộ nhớ

Khải Minh
Khải Minh
25/11/2025 11:23 GMT+7

Sức ép từ khan hiếm bộ nhớ trên toàn cầu đang khiến giá card đồ họa tăng. AMD vừa thông báo với các đối tác sẽ điều chỉnh giá tăng thêm khoảng 10% trên toàn dòng sản phẩm.

Theo TechSpot, từ giữa năm 2025, tình trạng khan hiếm bộ nhớ GDDR và DRAM đã gia tăng do nhu cầu mạnh từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, AMD vừa gửi thông báo tới các nhà sản xuất bo mạch card đồ họa (AIB) như ASUS, Gigabyte và PowerColor về kế hoạch tăng giá card đồ họa (GPU) lần thứ hai, lần này khoảng 10% và dự kiến ảnh hưởng tới cả phân khúc bán lẻ.

Trước đó, AMD từng tăng giá dành cho khách hàng doanh nghiệp, nhưng chưa áp dụng với thị trường bán lẻ. Lần này, thay đổi được cho là sẽ xuất hiện tại phân khúc tiêu dùng. Các chuyên gia phân tích ngành cho rằng chi phí bộ nhớ GDDR7 cao hơn nhiều so với GDDR6 - theo một biểu đồ ước tính, bộ nhớ 16 GB GDDR6 có chi phí thêm khoảng 11 USD, trong khi với GDDR7 là thêm khoảng 14 USD.

AMD tăng giá GPU thêm 10% do thiếu hụt bộ nhớ - Ảnh 1.

Các nhà sản xuất bán dẫn đang chịu áp lực lớn do nhu cầu bộ nhớ tăng cao từ AI, đẩy chi phí sản xuất GPU lên mức khó kiểm soát và buộc nhiều hãng phải tăng giá

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Nguyên nhân sâu xa nằm ở việc nhu cầu AI và trung tâm máy chủ tăng mạnh - các công ty AI và đối tác xây dựng trung tâm dữ liệu đang ký hợp đồng quy mô gigawatt trong vòng 2 ‑ 3 năm tới, kéo theo nhu cầu DRAM và mô‑đun bộ nhớ cho GPU tăng mạnh. Khi chi phí linh kiện như bộ nhớ, bảng mạch và linh kiện phụ khác tăng, nhà sản xuất như AMD phải điều chỉnh giá để bảo đảm biên lợi nhuận.

Việc giá GPU có thể tăng tiếp sẽ đặt người dùng cuối vào tình thế khó khăn hơn. Một ví dụ điển hình là dòng card Radeon RX 9070 XT của AMD với mức giá 600 USD đã bị đánh giá là “không thực tế”. 

Ngoài AMD, còn có dấu hiệu NVIDIA cũng đang chịu áp lực: hãng được cho đã hoãn hoặc hủy kế hoạch ra mắt dòng RTX 5000 Super vốn sử dụng nhiều VRAM hơn do chi phí bộ nhớ GDDR7 quá cao. Việc phải định giá cao hơn phiên bản thường sẽ làm dấy lên phản ứng từ thị trường.

Trong khi đó, còn có thông tin rằng cả AMD và NVIDIA có thể cắt giảm hoặc ngừng sản xuất các mẫu card đồ họa ở phân khúc từ thấp tới trung bình - nơi chi phí bộ nhớ chiếm một phần lớn trong tổng chi phí sản xuất (Bill of Materials). Điều này có thể gây khó khăn cho người dùng phổ thông hoặc những người muốn nâng cấp ở mức giá vừa phải.

Với tình hình này, thị trường PC và game thủ có thể phải chuẩn bị cho xu hướng giá GPU tăng, điều chỉnh ngân sách và cân nhắc thời điểm mua. Cùng lúc, các lựa chọn thay thế hoặc mua trước sẽ trở nên quan trọng hơn.

Tin liên quan

Giá bộ nhớ DRAM tăng gây áp lực lớn lên thị trường máy chủ toàn cầu

Giá bộ nhớ DRAM tăng gây áp lực lớn lên thị trường máy chủ toàn cầu

Chi phí bộ nhớ DRAM tăng nhanh do nhu cầu AI đang đẩy các hãng sản xuất máy chủ vào thế khó về biên lợi nhuận và định giá sản phẩm.

Khám phá thêm chủ đề

AMD Card đồ họa GPU tăng giá Linh kiện người dùng PC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận