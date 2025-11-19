Giá bộ nhớ DRAM tăng gây áp lực lớn lên thị trường máy chủ toàn cầu

Theo Tom'sHardware, giá bộ nhớ DRAM tăng mạnh do nhu cầu từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra áp lực lớn lên thị trường máy chủ - một trong những phân khúc tiêu tốn bộ nhớ nhiều nhất. Theo các phân tích tài chính gần đây, tình trạng này khiến một loạt hãng sản xuất thiết bị gốc (OEM) bị điều chỉnh giảm triển vọng cổ phiếu, đặc biệt là các công ty có tỷ trọng doanh thu cao từ mảng máy chủ như Dell.

Giá DRAM (đường xanh) tăng đột biến cuối năm 2025, đạt đỉnh lịch sử, kéo theo doanh số ngành bán dẫn (đường đỏ) cũng tăng mạnh sau giai đoạn ổn định kéo dài ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MẠNG XÃ HỘI X

Trong một báo cáo thị trường, bộ nhớ DRAM được cho là chiếm khoảng 40% tổng chi phí vật liệu trong các dòng máy chủ cao cấp và khoảng 30% đối với các dòng phổ thông. Đây là tỷ lệ cao hơn nhiều so với PC hoặc thiết bị tiêu dùng, nơi tỷ trọng DRAM chỉ dao động từ 15% đến 20%. Khi giá bộ nhớ tăng gấp đôi chỉ trong vài tuần, các nhà sản xuất đứng trước hai lựa chọn khó khăn: tăng giá bán hoặc chịu thu hẹp lợi nhuận.

Dell là trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong nhóm được phân tích, do phụ thuộc lớn vào máy chủ - lĩnh vực bị tác động trực tiếp bởi chi phí DRAM leo thang. Mức dự báo giá cổ phiếu của hãng này bị điều chỉnh giảm khoảng 20%. Trong khi đó, các công ty như HP, Asustek hay Pegatron bị đánh giá thấp hơn so với trước, nhưng ở mức độ nhẹ hơn do cơ cấu sản phẩm phân tán hơn. Một số cái tên về OEM như Acer và Compal vốn đã bị định giá thấp trước đó tiếp tục giữ nguyên đánh giá tiêu cực.

Nhu cầu RAM trong máy chủ tăng vọt do các mô hình AI yêu cầu dung lượng bộ nhớ lớn, khiến chi phí linh kiện trở thành yếu tố then chốt trong tổng giá thành thiết bị ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HEFICED

Các chuyên gia cảnh báo, làn sóng tăng giá DRAM sẽ ảnh hưởng lan tỏa tới các doanh nghiệp vận hành hạ tầng dữ liệu và triển khai AI, do máy chủ là nền tảng cốt lõi trong hệ thống tính toán hiện đại. Việc chi phí phần cứng tăng cao có thể làm chậm tiến độ mở rộng trung tâm dữ liệu và đẩy giá thành dịch vụ lên trong thời gian tới. Đặc biệt, các mô hình AI hiện nay yêu cầu dung lượng bộ nhớ ngày càng lớn, càng làm rõ rủi ro khi thị trường linh kiện không ổn định.

Apple là một trong số ít hãng không bị ảnh hưởng mạnh trong đợt điều chỉnh này. Công ty này được cho là đã ký hợp đồng cung ứng dài hạn với nhà sản xuất bộ nhớ Kioxia và chủ động tích trữ lượng lớn DRAM trước khi thị trường biến động. Nhờ đó, các dòng sản phẩm như Mac, iPad và iPhone nhiều khả năng sẽ duy trì được mức giá ổn định trong thời gian tới.

Các đánh giá cho thấy thị trường linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, sẽ tiếp tục chịu sức ép trong vài quý tới. Các nhà sản xuất thiết bị công nghệ - đặc biệt trong lĩnh vực máy chủ và trung tâm dữ liệu - cần sớm điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng để đối phó với chu kỳ giá mới có thể kéo dài do ảnh hưởng từ sự bùng nổ của AI.