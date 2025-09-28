Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Bộ nhớ DDR5 phá vỡ giới hạn, đạt kỷ lục ép xung toàn cầu

Kiến Văn
Kiến Văn
28/09/2025 08:40 GMT+7

Chuyên gia ép xung người Canada, Salty Croissant, vừa thiết lập kỷ lục thế giới mới về tốc độ bộ nhớ DDR5 khi đạt mức 6.510 MHz, tương đương tốc độ 13.020 MT/giây.

Kỷ lục này vượt xa hiệu suất của bất kỳ mô-đun bộ nhớ nào hiện có trên thị trường. Để đạt được thành tích như vậy, Croissant đã sử dụng một thanh RAM DDR5 Corsair Vengeance 24 GB với tốc độ mặc định 7.500 MT/giây. Hệ thống của Croissant được trang bị CPU Intel Core Ultra 7 265K và bo mạch chủ Z890 AORUS Tachyon ICE của Gigabyte, được thiết kế đặc biệt cho khả năng ép xung tối đa.

Bộ nhớ DDR5 phá vỡ giới hạn, ghi dấu kỷ lục ép xung toàn cầu - Ảnh 1.

RAM DDR5 Corsair Vengeance 24 GB được sử dụng để ép xung

ẢNH: TECHSPOT

Trước khi Croissant phá vỡ ngưỡng 13.000 MT/giây, kỷ lục trước đó thuộc về bo mạch chủ Asus ROG Maximus Z890 APEX với tốc độ 12.872,2 MT/giây. Kỷ lục của Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE trước đó là 12.752 MT/giây, do chuyên gia ép xung HiCookie thiết lập vào tháng 3.

Kỷ lục ép xung RAM đang được ghi nhận

Mặc dù Croissant đã công bố thành tích ấn tượng, kỷ lục của ông vẫn chưa được xác nhận chính thức. Kỷ lục được xác nhận chính thức hiện tại vẫn là 12.920,2 MT/giây.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin chi tiết về hệ thống được Croissant sử dụng để thiết lập kỷ lục vẫn chưa được công bố, bao gồm loại tản nhiệt được sử dụng để quản lý nhiệt. Các thiết lập ép xung cực mạnh thường sử dụng nitơ lỏng, vì vậy có thể giả định rằng Croissant cũng đã áp dụng phương pháp này để đẩy bộ nhớ DDR5 đến giới hạn của nó.

Mặc dù kỷ lục mới rất ấn tượng, nhưng nó khó có thể ảnh hưởng đến người dùng PC thông thường. Không có nhà sản xuất nào đặt mục tiêu phát hành các mô-đun bộ nhớ có khả năng đạt tần số cực cao như vậy, do đó, những thành tựu này vẫn chỉ là mục tiêu cho các chuyên gia ép xung và người đam mê công nghệ hướng đến với các hạn chế công nghệ hiện tại.

Tin liên quan

Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt DRAM DDR5 12nm

Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt DRAM DDR5 12nm

Samsung vừa bắt đầu sản xuất hàng loạt DRAM DDR5 16 Gb sử dụng công nghệ xử lý 12nm tiên tiến nhất với hứa hẹn giúp tối ưu hóa điện toán thế hệ tiếp theo.

Khám phá thêm chủ đề

ép xung kỷ lục RAM DDR5 Croissant
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận