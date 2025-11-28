Samsung khoe công nghệ flash NAND tiết kiệm điện

Nhưng có lẽ ấn tượng hơn hết chính là bước tiến đáng kể mà Samsung đạt được khi phát triển loại bộ nhớ flash NAND mới, có khả năng tiết kiệm điện năng lên đến 96%.

Bước đột phá của Samsung là điều mà các trung tâm dữ liệu AI và smartphone cần ẢNH: WCCFTECH

Thông tin này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về bộ nhớ cho các trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo), smartphone và nhiều ứng dụng khác đang gia tăng mạnh mẽ, kéo theo mức tiêu thụ điện năng của bộ nhớ flash NAND cũng tăng theo. Nếu sớm đưa vào sản xuất, công nghệ mới được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu bùng nổ trong ngành công nghiệp.

Chuẩn bị tung LPDDR6, Samsung lại phát minh NAND thêm siêu tiết kiệm điện

Được thực hiện bởi 34 nhà nghiên cứu đồng tác giả và công bố trên tạp chí Nature, các nghiên cứu bắt đầu từ chất bán dẫn oxit, nhưng họ phát hiện ra rằng chúng không phù hợp với chip hiệu suất cao do điện áp ngưỡng cao.

Thay vào đó, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một giải pháp giúp giảm mức tiêu thụ điện năng trong bộ nhớ flash NAND nhằm tăng số lớp và dung lượng mà không làm tăng mức tiêu thụ điện năng. Bằng cách kiểm soát dòng điện thấp hơn điện áp ngưỡng, dòng rò rỉ có thể được quản lý giúp cải thiện hiệu suất năng lượng.

Mặc dù báo cáo không đề cập đến thời điểm công nghệ mới có thể được thương mại hóa, nhưng khi được sản xuất hàng loạt, hiệu quả năng lượng sẽ được cải thiện đáng kể. Hiện tại, người dùng đang chờ đợi sự ra mắt của chip UFS 5.0 trên smartphone và các thiết bị di động khác, đồng thời hy vọng Samsung sẽ không gặp phải bất kỳ sự cố nào trong quá trình phát triển thế hệ chip mới.