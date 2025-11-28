Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung khoe công nghệ flash NAND tiết kiệm điện

Kiến Văn
Kiến Văn
28/11/2025 21:24 GMT+7

Samsung đang dẫn đầu trong việc phát triển bộ nhớ flash DRAM và NAND thế hệ tiếp theo, với kế hoạch giới thiệu công nghệ LPDDR6 tại triển lãm CES 2026.

Nhưng có lẽ ấn tượng hơn hết chính là bước tiến đáng kể mà Samsung đạt được khi phát triển loại bộ nhớ flash NAND mới, có khả năng tiết kiệm điện năng lên đến 96%.

Samsung khoe công nghệ flash NAND gần như không ngốn điện - Ảnh 1.

Bước đột phá của Samsung là điều mà các trung tâm dữ liệu AI và smartphone cần

ẢNH: WCCFTECH

Thông tin này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về bộ nhớ cho các trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo), smartphone và nhiều ứng dụng khác đang gia tăng mạnh mẽ, kéo theo mức tiêu thụ điện năng của bộ nhớ flash NAND cũng tăng theo. Nếu sớm đưa vào sản xuất, công nghệ mới được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu bùng nổ trong ngành công nghiệp.

Chuẩn bị tung LPDDR6, Samsung lại phát minh NAND thêm siêu tiết kiệm điện

Được thực hiện bởi 34 nhà nghiên cứu đồng tác giả và công bố trên tạp chí Nature, các nghiên cứu bắt đầu từ chất bán dẫn oxit, nhưng họ phát hiện ra rằng chúng không phù hợp với chip hiệu suất cao do điện áp ngưỡng cao.

Thay vào đó, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một giải pháp giúp giảm mức tiêu thụ điện năng trong bộ nhớ flash NAND nhằm tăng số lớp và dung lượng mà không làm tăng mức tiêu thụ điện năng. Bằng cách kiểm soát dòng điện thấp hơn điện áp ngưỡng, dòng rò rỉ có thể được quản lý giúp cải thiện hiệu suất năng lượng.

Mặc dù báo cáo không đề cập đến thời điểm công nghệ mới có thể được thương mại hóa, nhưng khi được sản xuất hàng loạt, hiệu quả năng lượng sẽ được cải thiện đáng kể. Hiện tại, người dùng đang chờ đợi sự ra mắt của chip UFS 5.0 trên smartphone và các thiết bị di động khác, đồng thời hy vọng Samsung sẽ không gặp phải bất kỳ sự cố nào trong quá trình phát triển thế hệ chip mới.

Tin liên quan

SanDisk tăng giá bộ nhớ flash NAND

SanDisk tăng giá bộ nhớ flash NAND

Một trong những nhà sản xuất bộ nhớ flash NAND hàng đầu, SanDisk, vừa thông báo sẽ tăng giá sản phẩm này hơn 10% bắt đầu từ ngày 1.4 tới.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung flash NAND chip nhớ LPDDR6 Tiết kiệm điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận