Samsung cuối cùng cũng chuyển sang pin silicon-carbon

Kiến Văn
Kiến Văn
26/12/2025 10:55 GMT+7

Công ty con của Samsung, Samsung SDI, vừa công bố hợp tác với nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc KG Mobility, để phát triển pin silicon-carbon cho xe điện.

Pin sử dụng các cell hình trụ 46-Phi tiên tiến với cực âm NCA dung lượng cao và cực dương Silicon-Carbon (Si-C). Công nghệ Si-C giúp giảm hiện tượng giãn nở và kéo dài tuổi thọ, trong khi thiết kế không có cực dương giúp cải thiện công suất đầu ra và sạc nhanh. Quản lý nhiệt được cải tiến và quy trình sản xuất cũng giúp pin an toàn và đáng tin cậy hơn hứa hẹn mang lại phạm vi hoạt động xa và hiệu suất tốt hơn cho các xe điện trong tương lai.

Samsung cuối cùng cũng chuyển sang pin silicon-carbon - Ảnh 1.

Pin hình trụ 46-Phi của Samsung SDI

ẢNH: SAMSUNG

Tuy nhiên, bất chấp pin silicon-carbon đang được triển khai mạnh mẽ trên nhiều smartphone, Samsung vẫn chưa có kế hoạch trang bị loại pin này cho dòng Galaxy S26 sắp ra mắt. Nhiều người dùng đang kỳ vọng vào việc dòng sản phẩm sắp tới sẽ sử dụng pin silicon-carbon, nhưng thông tin rò rỉ cho thấy Galaxy S26 Ultra vẫn sẽ giữ nguyên dung lượng pin 5.000 mAh như các phiên bản trước đó.

Người dùng Galaxy vẫn phải chờ pin silicon-carbon

Pin silicon-carbon được xem là một bước tiến lớn so với pin lithium-ion truyền thống, với khả năng lưu trữ năng lượng gấp 10 lần khi so sánh với pin chỉ sử dụng than chì. Điều này cho phép các nhà sản xuất tích hợp dung lượng pin lớn hơn mà không làm tăng kích thước thiết bị. Người dùng sẽ được hưởng lợi từ thời lượng pin cải thiện mà không phải lo lắng về việc điện thoại trở nên cồng kềnh. Ngoài ra, pin Si-C còn hỗ trợ tốc độ sạc nhanh và hoạt động tốt hơn trong điều kiện thời tiết lạnh.

Mặc dù Galaxy S26 Ultra dự kiến sử dụng tấm nền OLED M14 để kéo dài thời lượng pin, tuy nhiên các thông tin rò rỉ cho thấy nó sẽ không mang lại sự cải thiện đáng kể về chất lượng hình ảnh so với các thiết bị khác. Samsung dường như đang ưu tiên hiệu quả năng lượng hơn là hiệu suất hiển thị tối đa.

Với những gì xảy ra, nhiều khả năng người dùng sẽ phải chờ đến năm 2027 để thấy pin silicon-carbon xuất hiện trên các mẫu điện thoại Galaxy.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
